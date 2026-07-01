Pro-transgenderkandidaat weggejaagd van een evenement voor transrechten vanwege Gaza

Scott Wiener, een Democratisch lid van de Calfornische Senaat en een vooraanstaande pleitbezorger van transrechten, is vorige week vrijdag toen hij onderweg was naar een Pride-sjabbatdienst onder leiding van een transrabbijn, belaagd door een stelletje pro-Palestijnse bruinhemden.

Ene Dimitry Yakoushkin filmde Wiener en schold hem uit omdat hij “terrible on Gaza” zou zijn. Enkele andere bruinhemden sloten zich bij Yakoushin aan. Yakoushkin plaatste de video later op X:

Scott Wiener showed up to the trans march and for the first time we kicked his ass out. It’s sad because while he’s written some good legislation for queers, hes ultimately a genocidal-supporting center right shill. Trigger warning: broken man walking away defeated. Vote Connie! pic.twitter.com/TXIB7omxde — Dimitry Yakoushkin (@decadimitry) June 27, 2026

Compleet geschift, want Wiener heeft het optreden van Israël in Gaza betiteld als “genocide” en gepleit voor een wapenboycot. Dat dit gebeurt tijdens een transbijeenkomst, is al helemaal gestoord. Wiener is – zoals gezegd – een pleitbezorger van transrechten en verantwoordelijk voor de op dat punt zo ongeveer meest progressieve wetgeving in de VS.

Wiener werd later nogmaals belaagd door een stelletje Palliewappies. Ook daarvan werden beelden verspreid op X:

These Wiener videos are so chilling. I don’t like WW2 analogies, but I think all of us who grew up hearing about how our grandparents were shouted at and shunned in 1930s Europe cannot help but see echoes here

pic.twitter.com/9E6QPdjwjU — Hadley Freeman (@HadleyFreeman) June 28, 2026

Het meest opmerkelijke is eigenlijk nog dat Wiener zo passief blijft, persoonlijk zou ik heel anders reageren als iemand me op een dergelijke wijze zou belagen.

De acties tegen Wiener tonen in elk geval één ding aan: hoe ver je ook naar links opschuift en hoe kritisch je ook bent op Israël, voor de Palliewappies zul je ongeacht je standpunten en je daden altijd een Jood – en dus per definitie een legitiem doelwit – blijven.

Uitgelichte afbeelding: By California State Senate – https://sd11.senate.ca.gov/biography, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176637423