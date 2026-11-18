Ik kom zo op de titel van dit stukje. Eerst even de achtergrond.

In 1957 sleepte mijn vader ons mee een berg op naar het Mount Palomar Observatory in de bergen voorbij Los Angeles. Bocht in-bocht uit, zoals dat gaat in dit soort Alpen. We waren er het jaar daarvoor al min of meer langs gekomen als emigranten-passagiers de Santa-Fe-slaaptrein van uit Chicago – compleet met uitzicht-wagen en inclusief mijn eerste (en waarschijnlijk laatste) ontmoeting met één, ik herhaal: één echte ‘Indiaan’/’native American’ ergens in de woestijn van New Mexico of Nevada bij een vrij verlaten tankstation voor de trein. Ja, op die 3.400 km moet je toch af-en-toe even tanken…

Die native – niemand kwam er toen op hem te vragen van welke ‘stam’ of volk hij was – zal waarschijnlijk nooit gehoord hebben van Mount Palomar, of wat daar allemaal aan vast zat: astronomie en ruimtevaart. Hij stond daar alleen maar tien meter van de trein af in onopvallende kleding gewoon op de kale grond, waarschijnlijk te voet gekomen – er was geen station of perron, alleen dat tankstation voor de diesellocs.

De ‘native’ hield met een kussentje met kralenwerkjes voor zich, zwijgend. (Mijn moeder kocht wat van hem, mijn zus heeft dat nog.) Zijn stilte maakte mij niks uit, ik sprak toen toch nog geen woord Engels – en ik had als achtjarige geen enkel benul ervan dat dat een maand later al heel anders zou zijn. Die native zou de eerste ‘Amerikaan‘ worden die ik me herinner. Welkom in Amerika, het land dat in 1958 zijn eerste satelliet lanceerde, Explorer 1. Ook dat ontging me.

Door Mount Palomar Observatory maakten we dus onbewust kennis met iets van ruimte op 200 km van ons huis.Vandaag is het de dag dat de onbemande ruimtesonde Voyager 1 een record heeft gevestigd: 26 miljard km afgelegd and counting! Bedacht en opgezet door ene prof dr Carl Sagan in de VS, voor de NASA.

Op zoek dus naar ’the Final Frontier’ uit Star Trek, buiten ons sterrenstelsel en destijds voorzien van de kans op ontmoeting met een A-Li-en. O ja? Ja. Sagan maakte overigens ook de 13-delige tv-serie ‘Cosmos‘ – ook hier vertoond, net als in 60 andere landen. Hij schreef een aantal boeken.

En nou? Nou? Nou niks natuurlijk. De reis van Voyager 1 en 2 vanaf 1977 is nu qua lengte in kms één dag van een lichtjaar. Joepie! Maar, maar, ehh.. WahKosDah? Samen met Voy 2 is dat tot nu toe $ 900 mln van 1989, omgerekend nu ruim $ 4 miljard. Per aardbewoner is dat…neenee, dat heeft geen enkele zin.

Ruimtevaart deugt niet – het is allemaal tovenaarsleerling – als het kán, dan doen we het toch lekker! Fuck droogte of overstroming, fuck oorlog, fuck armoede, fuck drugs, fuck verrechtsing. Maar ik ben de eerste om te erkennen dat die $ 900 miljoen van Voyager uit 1989 niet echt oorlog en armoede zouden hebben voorkomen.

En evenmin al die briljante geleerden zoals Carl Sagan en de nazi Wernher von Braun (van de V1 en V2 en overgelopen naar de VS) of onze eigenste Gerard Kuiper uit Tuitjenhorn (N-H) als astronoom in de VS professor en promotor van diezelfde Carl Sagan. Kuiper kreeg een ruimtegordel van puin en ijs naar zich vernoemd, de Kuipergordel (met daarin de planeet Pluto, dat je het weet!).

De weduwe van Carl Sagan – ze leeft nog – dook vandaag op in de media, Ann Druyan (1949). Zij stelde de grammofoonplaat samen die meevliegt op de Voyager 1 en 2. Daarop info voor de A-Li-ens (EE-lie-uns). Dus ook 3x Beethoven plus wat uit andere landen, groeten in 55 talen,

Haar overleden man, Carl Sagan bedacht deze ‘Golden Record’ en die moest een nette indruk geven van onze planeet, mensen en cultuur. Met walvisgezang, een foto van een dikke man die een tosti eet tot de ‘beste’ muziek van deze de aarde, zoals Johnny B. Goode van Chuck Berry en Bach (Brandenburgs Concert 2), Beethoven zoals gezegd en Mozart, maar ook Blind Willie Johnson (blues, 1924) . Ietsie-pietsie westers…? Valt mee: ook Indonesische, Japanse en Azerbeidzjaanse muziek en zo nog wat. Plus De Groeten in 55 talen, ook Nederlands. Sagan en zijn weduwe Ann zijn beiden Joods. Ja, en hoezo dat?

Nou, ook een wensje van… Kurt Waldheim, destijds secretaris-generaal van de VN (later zelfs president van Oostenrijk). Hij bleek later echter een voormalige nazi (vader wel actief anti-nazi), eerst lid van een nazi-studentenbond en later Wehrmacht-officier die dienst deed als bezetter in Bosnië op nog geen 30 km van het vernietigingskamp Jasenovac (1941-45, 100.000 doden). Beetje afgang…

Wat nou de gehele ruimtewaanzin gekost heeft – vooral aan gemiste kansen…? En vooral aan gemist bewustzijn van wat goed voor de mensheid is en wat niet? Nee, ik geloof niet dat we dan nu in het aards paradijs hadden geleefd. Maar een stapje dichterbij in plaats van verderaf, dat wel. En dat nou uitgerekend twee Joden een nazi naar de aliens sturen met de hartelijke groeten… tsja.

– Uitgelichte afbeelding:By NASA – Great Images in NASA Description, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/6455682