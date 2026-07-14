Kwetsbare vogels zoeken rust aan de kust

De Nederlandse kust trekt in de zomer traditiegetrouw veel bezoekers. Tegelijkertijd zoeken miljoenen broed- en trekvogels er een plekje om te broeden, uit te rusten of voedsel te zoeken. Sommige soorten broeden zelfs op het strand, maar zomerdrukte maakt ze extra kwetsbaar.

Recreatie en natuur kunnen goed samengaan, ook op het strand. Met een paar kleine aanpassingen in gedrag kunnen strandgangers volop genieten én bijdragen aan de bescherming van vogels. De vuistregel luidt: houd afstand, blijf op de paden en houd de hond aan de lijn.

Met het bezoek aan de kust staat men er vaak niet bij stil dat dit ook het leefgebied van vogels is. Voor sommige soorten is het strand zelfs hun kraamkamer. Vogelsoorten als bontbekplevier, strandplevier en dwergstern maken hun nestje op het strand. Dat is niet meer dan een kuiltje in het zand met goed gecamoufleerde kleine eieren; bijna niet te zien voor mensen. Verstoring door recreanten is een belangrijk aandachtspunt. Wanneer op het strand broedende vogels schrikken, kunnen ze weggaan bij hun nest. De eieren en kuikens blijven alleen achter en zijn dan kwetsbaar.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Bogbumper – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5255756