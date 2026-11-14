Kauft nicht bei…

Laat ik eens persoonlijk zijn. Vervelend ja, en voor je het weet heb je toean besar met commentaar achter je aan. Maar het moet even.

Ik ben gezegend met drie kwalen,waarvan twee chronisch en een in ieder geval hinderlijk vaak zijn kop opstekend. Ik begin de dag met euthyrox, een middel ter verhoging van het schildklierhormoon dat uitgevallen is door de nuking vanwege een op hol geslagen schildklier. Ziekte van Graves, nooit van gehoord nee, tot dan toe. Maar goed: ik zeg nu regelmatig: allereerst mijn ziopil.

Het tweede is atriumfibrilleren. Mijn hart sloeg op hol na het laatste congres van de Partij voor de Dieren waar ik bij was. Ewald Engelen stond naast mij en wist het allemaal echt heel goed. Wisten we toen al dat hij met Marianne Thieme ging? Maar het doet er niet toe. Tegen het op hol slaan heb ik een waslijst aan verschillende pillen en ja hoor, daar zitten ziopillen tussen.

En tot slot heb ik zeker dit jaar een abonnement op blaasontstekingen. Ik leef in het vooruitzicht dat er nu waarschijnlijk iets aan gedaan kan worden maar intussen heb ik een zwik medicijnen. En u raadt het al, ook daar zitten ziopillen tussen.

Toen de grote Palestijnenliefde uitbrak was er zo’n site waar ze de radicaal spelen – dat wordt dezer dagen wel erg duidelijk – die opriep tot boycot van allerlei bedrijven die iets met Israël te maken hebben. Liefst fabrieken in dat land. Schijnheilig werd het voorbehoud uitgesproken dat dit niet per se voor benodigde medicijnen moest gelden, want jouw gezondheid gaat boven de vrijheid van Palestina. Ja hoor eens, zo wordt het nooit iets met dat vrije land van de river to the sea.

Dus zag ik dezer dagen een oproep je zorgverzekeraar te informeren dat ze die zionistische medicijnenfabriek aan de kant moeten zetten.

Ik wist niet dat de zorgverzekeraar in plaats van de apotheek daarover ging.

Ik stel voor dat u uitdrukkelijk uw zorgverzekeraar en apotheek verzoekt bij voorkeur deze pillenfabriek te kiezen. Meer zeg ik niet.

– Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 183-R70355 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368504