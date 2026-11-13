Genocide, Rode lijn & de rest

Nee, natuurlijk is het erg en pijnlijk voor Joden, voor Israëli’s, om de beschuldiging van genocide te krijgen. En Joden in Nederland worden bang – ik twijfel er niet aan en dat verdienen zij niet – niemand. Dit stukje probeert de discussie ietsie te relativeren. Mag dat?

Gisteravond was het tv-programma ‘De Joodse Wereld‘ van presentator en vm. PvdA-politicus Rob Oudkerk. Hij ontving de spraakmakende Belgische filosoof Maarten Boudry.

Hij stelt dat er geen genocide in Gaza is. Maar daar gaat het niet om, ook niet als Job Cohen die term gebruikt en meeliep met de Rode Lijn. Met vriendin Corinne was ik daar overigens ook. We kwamen pas om 13:45 aan door een treinstoring en hebben gedurende de anderhalf uur daar geen onvertogen woord gehoord – ook niet genocide. Maar op het podium blijkt dat wel gezegd. We hebben ook verder geen enkel ‘opruiend’ woord gehoord – geen provocerende P-leuzen of haatdragende anti-Israël-leuzen. Een meisje liep met een bord ‘JUIST ALS JOOD VANDAAG IN HET ROOD’. Er waren Joden, zoals van de groep ‘Een ander joods geluid’.

Er was totaal geen haat juist, iedereen was uitermate vriendelijk en aanspreekbaar. Wat wij en al die andere mensen daar duidelijk en glashelder willen, is dat de Gaza-oorlog en al die aanslagen op Palestijnen stoppen – hoe je dat ook verder wilt noemen. En zeker, gezien de weerloosheid van de slachtoffers, zoals zeker de vrouwen en kinderen, lijkt het veel op de Holocaust.

Amnesty, de VN, Oxfam-Novib, Pro, en zo nog tientallen ‘keurige’ instellingen gebruiken de G-term wel.

De aanvallen op woongebouwen, moskeeën en ziekenhuizen zijn hemeltergend en duidelijke oorlogsmisdaden. Dat erkent Boudry ook. Het belemmeren van aanvoer van hulpgoederen net zo. Vanochtend hoorde ik nog een vrijwillige Britse chirurg in Gaza op de BBC Worldservice vertellen over de bom op het Gaza-ziekehuis van gisteren, 100 m bij hem vandaan. Twee van zijn collega’s (en meer mensen) zijn daardoor dood. Zogenaamd omdat er Hammassers verborgen zaten.

Alleen heeft Maarten Boudry wel een goed punt: er is geen overkoepelend plan bij Israël om de Palestijnen uit te roeien, en de Israëli’s staan zelfs poliovaccinaties voor de P-kinderen toe. Maar wat maakt dat uit? Ze krijgen de bommen toch. Stop die aanvallen! Uiteindelijk is overleg en vrede de enige uitweg. Hoe lang nog? Misschien met de nieuwe premier in Israël, zeker niet eerder.

Na afloop, op de terugweg, sprak ik op 300 m van het Museumplein een jongen van ruwweg 16 bij zijn fatbike. Hij had pas een half uurtje eerder doorgekregen dat er een demo vlak bij zijn huis was.

Oekraïne

Nu we toch… ik ben sinds de inval rechtlijnig geweest: steun aan Oekraïne, fietsen voor vluchtelingen, vecht terug, geef niets aan Poetin. Nu zijn we ruim vier jaar verder, en de VS haakt half af en Oekraïne gaat het nooit winnen. Er sterven wel dagelijks zo’n 10 burgers, hele gebouwen gaan tegen de grond, net als elektrische centrale en een school hier of daar en de rest en dat zal niet beter worden als we zo doorgaan.

De enige keus na deze vier jaar lijkt mij Poetin dan maar die Donbass laten, zodat met kerst het vechten ophoudt. Maar ja: wie ben ik? Ik heb makkelijk praten. Duidelijk is dat we er met wapens niet doorheen komen. Dat verschilt van WO-II: toen was één partij zoveel machtiger dan de nazi’s en ‘Jappen’, de aanvallers, dat de voorzichtige inzet van twee atoombommen in Japans uiterste hoek linksonder zin had. En bleek te hebben. Dus niet op Tokyo/Yokohama. Godsamme, wat waren die hardleers…

Of we naar NAZA gaan? Ik weet het nog niet. Je moet eigenlijk wel. maar wat op deze leeftijd meespeelt: we hebben Vietnam al helemaal elke avond meegekregen, tien jaar lang elke dag. Dan Cambodja, de Congo, de Apartheid, Chili, Nigeria, de Griekse kolonels en het staartje van Franco, Srebrenica en Rwanda. Ik vergeet Nepal en de Oeigoeren, en nog wat. Oorlogsmoeheid, sorry.

Okee dan…

PS: vond een boek over 75 AVRO. Even de oorlog checken: GVD! Han Hollander staat er niet in – de allerbekendste voetbalverslaggever vóór de oorlog – en ongeveer de eerste Jood die in bezet Nederland ontslagen werd, al in mei 1940. Hij werd vermoord in Sobibór. Zangeres Jetty Paerl van de AVRO – ook ontslagen – en Radio Oranje ontbreekt ook (die overleefde).