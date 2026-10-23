Een conditie met een ziel

Arnold J. van der Kluft

Toen ik mij bewoog in Northern Soulkringen – boze tongen zeggen dat ik het genre in Nederland heb geïntroduceerd – hoorde ik deze als vloerkraker. Ik sprak mijn verbazing uit bij de collega’s en moest vertellen wat dan het origineel was. Dat blijkt niet het origineel


Betty Lavette, What condition my condition is in. 1968

Het origineel is that country music, it’s as soulful as can be (citaat Hank Locklin)


Teddy Hill and the Southern Soul, Just dropped in, 1967


Ook Jerry Lee Lewis was eerder dan de psychedelische kraker met Kenny Rogers als lead singer. Ook Just dropped in, 1967

– Uitgelichte afbeelding: By Piedmontstyle at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45094979

Arnold J. van der Kluft

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)