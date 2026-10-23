Een conditie met een ziel

Toen ik mij bewoog in Northern Soulkringen – boze tongen zeggen dat ik het genre in Nederland heb geïntroduceerd – hoorde ik deze als vloerkraker. Ik sprak mijn verbazing uit bij de collega’s en moest vertellen wat dan het origineel was. Dat blijkt niet het origineel…
Betty Lavette, What condition my condition is in. 1968
Het origineel is that country music, it’s as soulful as can be (citaat Hank Locklin)
Teddy Hill and the Southern Soul, Just dropped in, 1967
Ook Jerry Lee Lewis was eerder dan de psychedelische kraker met Kenny Rogers als lead singer. Ook Just dropped in, 1967
– Uitgelichte afbeelding: By Piedmontstyle at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45094979