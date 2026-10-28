De melkmiljonairs en het Boer-Burger-Bedrog van Caroline-Huilie-huilie

Nederland telt bijna 13.000 melkveeboeren. Zeker, heel wat. Maar die staan deze week niet in de Quotelijst van miljonairs, gek genoeg – want dat zijn ze wel… Maar het CBS weet gelukkig wel dat ongeveer de helft van hen meer dan €1 miljoen waard is, gemiddeld zelfs € 5,3 miljoen.

Ik schreef al eerder over deze treitermiljonairs. Hun gemiddelde jaarinkomen haalde in 2025 circa €120.000. Start de trekkers! Blokkeer de A1 tot en met de A100! En nu zijn ze weer betrapt op gesjoemel.

Het aantal faillissementen onder deze rakkers was 2025 extreem laag – enkele bedrijven. Eventueel stoppende boeren laten zich namelijk meestal met tranen in de ogen uitkopen door de overheid. De grondprijzen en fosfaatrechten dekken dan meestal alle schulden.

Wat doet Caroline? Huilie-huilie natuurlijk! Terugslaan natuurlijk! Vals beschuldigen! Gisteren Kamerdebat met minister Van Essen (35 jaar, D66, landbouw) over deze rakkers, aangezwengeld door Laura Bromet van PRO. Zij gebruikte een primeur van vakblad ‘De Boerderij’ op 23 oktober over de melkkoe:

Ja, daar verschijnt de NVWA. Die loert op milieumisdaden zoals met fosfaat.

• Gecontroleerd: 52 melkveebedrijven.

• Gesjoemel: 33 van die 52 bedrijven (63%), zo onthulde ‘De Boerderij’. De NVWA stuurt direct 31 processen-verbaal door naar het Openbaar Ministerie (OM).

• Boetes: via het OM en de strafrechter. Kan variëren in van enkele duizenden euro’s tot meer dan €100.000 tot wel €250.000 afhankelijk van het behaalde economische voordeel.

En dan meteen door naar: voedselzekerheid! De Bendeleidster van het Boer-Burger-Bedrog roept dat heel graag – al was dat in dit geval Van Houwlinge van de PVV. Jaja, want de Nederlanders slanken maar af, de nieuwe Hongerwinter komt eraan. Nederlandse uiers leveren jaarlijks 14 miljard kilo melk… Ojee! Kan dat wel uit met mijn ene pak yoghurt per week?

Nou: kijk maar even niet, doodeng!

Voor onze eigen consumptie gebruiken we… circa 3 miljard kilo melk of melkproducten (kaas, yoghurt, boter en de rest). En die andere 11 miljard kilo dan???? Je voelt ‘m al aankomen: ‘we’ exporteren 70% van de Nederlandse melk. De gemiddelde Nederlander drinkt, hapt, slurpt of lepelt per week ongeveer 10 kilo aan zuivel. Oef, dat scheelde qua voedselzekerheid een haartje van een koeiestaartje!

Dan even het Kamerdebat en ‘Mevrouw Van der Plas (BBB)‘:

“Het is beschamend, beschamend hoe boeren in dit korte vragenuur worden neergezet als structurele criminelen, die zomaar voor eigen gewin meer koeien houden. Er zitten gevallen bij van boeren die tonnen schuld hadden bij een bank. Zij zaten helemaal in de knel. Ze hebben gekozen: of ze gingen failliet of ze verhoogden hun melkproductie. Er zit heel veel leed achter.”



“De voorzitter: Uw vraag.”

Mevrouw Van der Plas (BBB):

“Ik wil de minister van Landbouw vragen om daar een klein beetje compassie mee te hebben in plaats van mee te gaan in het verhaal van PRO dat het allemaal criminelen zijn. Er wordt zelfs gesproken over een strafblad.”

Voor de lol nog even:

Mevrouw Ten Hove (Groep Markuszower):

“Het is beschamend hoe boeren hier worden weggezet als criminelen. Het gaat over het OM, handhaving en toezicht. Tuurlijk, we moeten ons aan de wet houden; daar zijn we het allemaal mee eens.”

(…)

Mevrouw Bromet (PRO):

“Ik verbaas me er wel over dat diverse zogenaamde law-and-orderpartijen nu de zieligheidskaart van de boeren trekken. Ik zou niet alle boeren over één kam willen scheren, zoals ik net al zei, maar kan de minister bevestigen dat 10% van de boerenbedrijven in Nederland ongeveer 20 koeien te veel heeft ten opzichte van waar ze eigenlijk recht op hebben? Dat is heel fors.”



Minister Van Essen:

“Ik denk dat de NVWA daar flinke conclusies over trekt. Dat is precies de reden waarom we de extra inzet hebben gepleegd. We willen dat niet.”

Einde discussie.

Punten voor Laura.

– Uitgelichte afbeelding: Door Brian Robert Marshall, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13536189