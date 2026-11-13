Amerikaanse kiezers verijdelen fascistische staatsgreep

Ik ben zo gelukkig! Een droom gaat in vervulling!

De Amerikaanse kiezers hebben het begrepen en hebben het monster de dreun gegeven die het verdient. De blauwe vlag van de democratie wappert boven de hele volksvertegenwoordiging. De Democraten kunnen nu niet alleen wetten voorstellen maar ze ook aannemen en ze kunnen Trump aan zijn oren van zijn troon sleuren.

Dat laatste zouden ze kunnen doen door een Impeachmentprocedure op touw te zetten en dat zullen ze ongetwijfeld doen. De aanklacht kan landverraad zijn omdat hij keer op keer in het belang van de Russische vijand handelt. Daarnaast kan hij aangeklaagd worden voor corruptie, misdadige vermenging van eigenbelang met staatsbelang. En het verheimelijken van de betrokkenheid bij Epstein-verkrachtingen, de smerigste aller Amerikaanse affaires. Nog meer aanklachten? Ruimschoots! Bijvoorbeeld de vrijlating en beloning van de criminele Capitoolbestormers. Nog meer, maar ik ben nu te blij om de complete inhoud van Trumps zondenkelder op te sommen.

Alles wat ‘woke’ was heeft gewonnen. Een Indiaanse vrouw won in New Mexico. Ik heb haar naam op een gouden papier naast mijn computer geschreven zodat ik hem nooit vergeten kan. Deb Haaland is verkozen tot gouverneur van New Mexico en wordt hiermee de eerste inheemse Amerikaanse vrouwelijke gouverneur in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Niets is veelzeggender over de opstand tegen het krankzinnige anti-immigratiebeleid als deze historische aardbeving in New Mexico. Het is daar afgelopen met het schrikbewind van de ICE-soldaten van de keizer die nu zonder kleren is.

Ik ben zo blij dat er nu een klap is uitgedeeld aan de belangrijkste bondgenoot van Poetin. Die zal wel met een complottheorietje als verklaring voor het machtsverlies van zijn vriend komen, maar het is een al te duidelijk feit: de Amerikanen hebben genoeg van hem.

Kan Poetin dan nu eindelijk vertellen wat de inhoud is van het chantagemateriaal dat hij tegen Trump heeft, omdat dat waardeloos voor hem geworden is?

VERZET BLIJFT DE HOOGSTE NOODZAAK

Nee, die lol kan Poetin zich niet permitteren, want hij mag de verwachting koesteren dat hij de hand van de Amerikaanse president nog een tijd stevig zal vasthouden. Zolang Trump in het Witte Huis zit houdt hij de macht over de buitenlandse politiek van het geschade, maar toch nog steeds machtigste land. Ook als de Democraten haast maken en zij erin zullen slagen Trump af te zetten, zal dat toch nog minstens een jaar duren. Pas op 3 januari wordt de samenstelling van Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat veranderd en daarna zal Trump zich met hand en tand blijven verzetten tegen zijn afzetting. Met veto’s, decreten en leugens. Zelfs als het zou lukken om alle stoelpoten door te zagen krijgen we de meeloper Vance, die echt niet zomaar een groot democratisch hart aan Oekraïne en Europa zal tonen. Hard verzet tegen de rampzalige geostrategie van de Reps blijft hoogste noodzaak.

En toch. De poging tot een fascistische staatsgreep in Amerika is mislukt. Dat kunnen we nu toch echt wel vaststellen en dat voelt bijna als een bevrijding. Omdat het kiezersvolk zelf heeft laten zien dat zij het niet pikken. Dat herstelt het vertrouwen in het fundament van de democratie. Maar nu snel, blauwe jongens en meisjes, reken met de bende af!

DE HOOP IS TERUG

Is de winst van de Dems alleen te danken aan de ergernis over de benzineprijzen? Volgens mij niet, want belangrijke symbolen van de Democratische overwinning wijzen ook op een overwinning van het ideologisch verzet tegen het racistische en seksistische MAGA. Niet alleen de overwinning van een Indiaanse gouverneur (bovendien vrouw!), maar ook van een homoseksuele man, een verlichte moslim en een zwarte vrouw (Georgia) als winnaars. Verscheidenheid heeft gewonnen. Het is ongekend en het is het tegendeel van de contrarevolutie die de aartsconservatieve Heritage Foundation 2025 met Trump tot stand wilde brengen. Die kan zijn agenda wel verscheuren.

Het bewijs is er nu. De democratie kan terugvechten, de democratie is flexibel. Wat in het kleine Hongarije is gebleken springt nu levensgroot overeind in een reuzenland. Er verandert daar nu echt iets wezenlijks. Volgens mij kunnen zelfs de klimaatwetenschappers die naar Europa gevlucht zijn voorzichtig gaan nadenken over hun terugkeer.

Tot de uitslag van deze midterms was mijn blik op de toekomst voor Duitsland en Frankrijk somber. AFD en Le Pen liggen daar op de loer om de komende jaren belangrijke verkiezingen te kapen en Europa op de knieën te krijgen. Nu is die horizon zonniger. Want uiterst rechtse Europese kiezers leren misschien toch van hun Amerikaanse evenbeelden dat wat in de VS een fiasco is, ook voor Europa ongewenst is. Ja, stel je voor: ook in ons eigen land zouden heel wat mensen bij hun verstand kunnen komen.

Zie je wel, er is toch hoop.

Waarom volgt Trump het voorbeeld van Orbán om na het pak slaag zich zo braaf te tonen? Wat voeren zij precies in hun schild?

– Uitgelichte afbeelding: By Department of the Interior – https://www.doi.gov/secretary-deb-haaland, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108935005