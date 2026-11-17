Advies aan Rob, vanaf de bank

Toevallig hadden we het er eergisteren op de bank over: laat die aanstaande moeder Robbie nou toch een verstandige oudere opa zoeken om hem/haar een beetje te be-ge-leiden. En ja hoor: daar floept Buma uit de hoge hoed – prima keus, qua humor. Ik moet aarzelend zeggen dat het me 1.000% meevalt dat Yeşilgöz daarin meegaat. We wachten het rustig af en slaan deze week de praatschouws op tv maar even over. Zo – dat lucht op!

China & Oek

Het dringt – okee, okee, beetje laat – tot me door dat als China bedenkt dat de oorlog tegen Oekraïne moet stoppen, het dan gauw over zal zijn. Xi gelooft alleen in macht en kracht, en nu de VS wat rustiger aan doet met de bescherming van chipeiland Taiwan (ooit beheerd door de VOC) gaan de Chinezen er lekker tegenaan in heel Azië. In Afrika lopen ook al heel wat Chinezen, zonder veel VS-tegendruk. In ieder geval lijkt het erop dat China, noch India, veel voor Oekraïne willen doen. Hoezo Europa sterker maken? Trump zal Xi dit jaar voor de derde keer tegenkomen in Azië. Maar kerst mooi dit jaar? Nou…

Benghazi en Tripoli, Libië

Benghazi in Libië lijkt het nieuwe Dubai. Deze Middellandse-Zeehaven, tweede stad van het land, leed rond 2016 aan grote oorlogsschade. Maar de bevolking loopt nu naar 1 miljoen, met nieuwe hoogbouw, luxehotels en zelfs een universiteit. Het ligt ruim 300 km west van Egypte en de hoofdstad Tripoli ligt nog eens 700 km verder. Ook daar nieuwe hoogbouw voor de 3 mln inwoners. Tripoli (niet te verwarren met Libanon) dateert van 700 vChr. De bekwame zeeschilder Reinier Nooms schilderde NL schepen in de haven van Tripoli in 1650. Reagan bombardeerde beide steden in 1985. Vluchtelingen hebben het er nog steeds heel slecht.