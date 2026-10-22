Tweede verdachte opgepakt in onderzoek naar brand stadhuis Limoges

In het onderzoek naar de brand in het historische stadhuis van Limoges op 17 oktober, is donderdag een tweede verdachte gearresteerd. Het gaat om een 66-jarige man uit het departement Creuse die vroeg in de ochtend door de antiterreureenheid RAID is opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting en de “vernieling van eigendom in georganiseerd verband met levensgevaarlijke middelen”.

The Limoges Town Hall survived two world wars and stood as a symbol of French history. Now it will be remembered as a symbol of the country’s downfall. This is so incredibly tragic. https://t.co/35t2HtvSP1 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 18, 2026



De hoofdverdachte, de extreemdomlinkse activist Hodei Ciarra, werd dinsdag al gearresteerd. Zijn voorarrest werd gisteren verlengd. De aanklacht tegen hem is verzwaard naar poging tot moord, omdat er nog agenten in het gebouw aanwezig waren toen de brand werd aangestoken.

De 34-jarige hoofdverdachte staat officieel geregistreerd op een Franse veiligheidslijst (Fiche S) als een “gevaarlijke extreemlinkse activist”. Hij zou al eerder gewelddadige acties hebben uitgevoerd. De Franse antiterreurpolitie is daarom nauw bij het onderzoek betrokken.

Ciarra is volgens justitie lid van de radicale milieuorganisatie Les Soulèvements de la Terre, die zich verzet tegen de “vernietiging van de aarde door het kapitalisme” (gaap). Frankrijk heeft eerder al geprobeerd deze groep verboden te krijgen, maar dat is helaas mislukt. Laten we hopen dat een volgende poging meer succes heeft.

Hodei heeft een interessante familiegeschiedenis. Zijn vader voerde actie met een radicale groepering genaamd het “Comité voor de Afschaffing van 5G en haar Wereld” (CLA5GSM), waarmee hij zendmasten en busjes van energiebedrijf Enedis in brand stak uit protest tegen de technologisering en het nucleaire netwerk. Het verlangen terug te keren naar de Middeleeuwen heeft Hodei dus niet van een vreemde.

Uitgelichte afbeelding: By Benjamin Smith – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=201949711