Sámi onder druk van mijnbouw, toerisme en zelfs groene transitie

De Sámi, de enige overblijvende erkende inheemse gemeenschap in Europa, krijgen in verschillende Scandinavische landen eerherstel en officiële excuses. Maar intussen groeit de lijst met bedreigen aan.

De Sámi hebben een bewogen geschiedenis. In 2024 bood Noorwegen excuses aan voor het beleid van gedwongen assimilatie, na advies van een Waarheids- en Verzoeningscommissie. Onlangs nog kwam een Zweedse commissie tot hetzelfde advies.

Maar hoewel er steeds meer aandacht is voor de Sámi-cultuur en hoe hun economisch bestaan ​​onder druk staat, wordt de kwetsbare manier van leven van de Sámi opnieuw bedreigd. Ironisch genoeg ook door een trend die doorgaans als positief wordt beschouwd: de groene revolutie.

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