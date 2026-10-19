Radicaallinks helpt Le Pen aan de macht

Er is gisteren opnieuw flink geplunderd en gereld in Parijs en een aantal andere Franse steden. Alleen al in Parijs zijn tenminste 550 mensen aangehouden. In totaal werden er ruim 2400 mensen gearresteerd. Zo’n 1000 agenten raakten gewond, waarvan zeven ernstig.

Zaterdag werden volgens Le Monde tenminste 1500 winkels geplunderd. Linkse accounts proberen ons wijs te maken dat het om grote supermarktketens zou gaan, maar dat is gewoon niet waar: in overgrote meerderheid betrof het winkels van kleine zelfstandigen (die nu dus geruïneerd zijn). Macron heeft beloofd hen te zullen compenseren, maar dan zijn we natuurlijk wel even verder.

De motieven van de deelnemers aan de demonstraties en rellen lopen uiteen. Een groot deel van de demonstranten maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de dagelijkse boodschappen en vreest voor nieuwe, ingrijpende bezuinigingen. Daar kun je van alles van vinden, maar Frankrijk is een vrij land. Als je het oneens bent met de regering mag je de straat opgaan om je bezwaren kenbaar te maken.

De relschoppers en plunderaars zijn van een heel andere orde. Voor een deel betreft het anarchisten die dromen van de Grote Kladderadatsch die definitief een einde maakt aan het kapitalisme. Dat de post-kapitalistische samenleving waarschijnlijk meer zal lijken op Fallout of op een theocratische dictatuur dan op een anarchistisch utopia is dit soort hopeloze gevallen natuurlijk niet aan het verstand te brengen.

Een ander deel bestaat uit tweede- en derde generatie migranten uit de banlieues, een onderwerp dat reguliere media wanhopig proberen te vermijden. Uiteraard wordt er veel gezwaaid met Hamasvlaggen, wat niemand zou moeten verbazen.

This clip should be put in a time capsule. It’s an artefact of our suicidal age. Observe: Massive fire burning down a building in France, with the French flag dangling above the flames. In the background, a Palestine flag – the flag of a foreign land ruled by medieval jihadists – flies next a sign saying ‘Fuck Israel’. The defining anthem of these so-called ‘protests by schoolboys’ (lol) is a song praising the jihadists who murdered a bunch of ‘infidels’ in the Bataclan and Jewish kids at a school in France last decade. Videos show masked fighting aged men jumping on benches and claiming that Allah orders them to murder police, to massive cheers. This is not an entirely Islamic sectarian protest, ofc. But brutal, hostile, anti-Jewish, anti-Western Muslim fanaticism is now a central feature of Western life. And one of the central driving forces behind Western decline. — Max Klinger (@MaxE2review) October 18, 2026



Weer een ander deel (waarschijnlijk de meerderheid) is politiek ongeïnteresseerd, maar doet het voor de kick of voor de gratis telefoon.

Over de verantwoordelijkheid van het extreemlinkse La France Insoumise (LFI) lopen de meningen uiteen. Premier Lecornu heeft partijleider Jean-Luc Mélenchon ervan beschuldigd de aanstichter te zijn van de rellen en plunderingen die Frankrijk nu al bijna twee weken in hun greep houden. Ook de centrumrechtse presidentskandidaat Edouard Philippe wijst Mélenchon aan één van de verantwoordelijken:

Le projet de La France insoumise est de remettre en cause les fondements mêmes de notre République. La démocratie doit se défendre, avec détermination. https://t.co/ZaGaAI9qSq — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) October 18, 2026



Mélenchon en andere partijprominenten hebben hun uiterste best gedaan de relschoppers aan te moedigen – het beeld van de LFI-burgemeester die staat te dansen met relschoppers is de hele wereld rondgegaan – maar Mélenchon is de greep op de gebeurtenissen nu volledig kwijt. De plunderaars zijn al net zo weinig geïnteresseerd in Mélenchon als in Macron.

Macron heeft inmiddels maatregelen aangekondigd, maar het is allemaal nogal halfslachtig.

Adresse aux Français. https://t.co/AuPsZ3iM8l — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2026



Op de rechterflank ziet men uiteraard de kans schoon. Le Pen hield het presidentieel:

Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac. Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence et l’impuissance. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

Zemmour pleitte voor een pakket aan maatregelen – of misschien beter: voor snoeiharde repressie:

Het in ere herstellen van de “loi anticasseurs” uit 1970, waardoor relschoppers en plunderaars sneller en strenger gestraft kunnen worden.

Minimumstraffen (peines planchers): het herinvoeren van verplichte minimumstraffen voor geweld tegen de politie of vernieling van openbaar eigendom.

Aanpak van minderjarigen en jongeren: Zemmour wil het strafrecht voor minderjarigen aanpassen en het principe van de excuse de minorité (strafvermindering op basis van jonge leeftijd) afschaffen bij zware geweldsdelicten. Ook wil hij jeugdgevangenissen in plaats van open jeugdzorginstellingen en het uitwijzen of schorsen van scholieren die betrokken zijn bij rellen of brandstichting.

Financiële verhaalsmogelijkheden: schade aangericht door relschoppers moet volgens hem via een deurwaarder op de daders (of hun ouders) worden verhaald, eventueel over een looptijd van tien tot twintig jaar.

Harder optreden van de politie: hij stelt dat de politie “het contact moet opzoeken” en meer wettelijke bescherming (présomption de légitime défense ) moet krijgen bij het gebruik van geweld.

Koppeling met migratie (“remigratie”): Zemmour legt een directe link tussen stedelijke rellen en immigratie. Hij stelt dat er geen duurzame sociale vrede komt zonder het uitzetten van probleemgevallen, criminelen met een dubbele nationaliteit, of werkloze buitenlanders.

Oh, nog gefeliciteerd met het aan de macht helpen van Le Pen: you asked for it, you got it.

Uitgelichte afbeelding: By Jorge Jaramillo – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=201916950