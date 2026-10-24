Racistische terreuraanslag in Frankrijk

Een 39-jarige man heeft vrijdagochtend in Trappes en La Verrière, even ten westen van Parijs, vanuit een rijdende auto het vuur geopend op voorbijgangers. Daarbij is een 26-jarige man om het leven gekomen, vijf andere mensen raakten gewond.

Onder de slachtoffers bevindt zich een 12-jarig meisje, dat door acht kogels werd geraakt. Wonder boven wonder is ze inmiddels buiten levensgevaar. Drie andere slachtoffers verkeren wél in levensgevaar.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als ene Kevin T. Hij werd kort na de schietpartij opgepakt door de politie. T. heeft een flink strafblad, maar dat betreft uitsluitend lichte vergrijpen zoals winkeldiefstal. Hij stond niet op de ‘Fiche S’ (de Franse volglijst voor geradicaliseerde personen).

T. schijnt zijn slachtoffers te hebben uitgekozen op basis van hun huidskleur. Voor zover nu bekend opende hij uitsluitend het vuur op mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

Volgens Laurent Mazaury, het parlementslid voor het departement Yvelines, heeft Kevin T. vlak na zijn arrestatie tegenover agenten direct een verklaring afgelegd. Hij gaf aan dat hij doelbewust “mensen wilde doden van wie hij vond dat ze een buitenlandse herkomst hadden” .

Tijdens een huiszoeking in het appartement waarin T. woonde ontdekte de politie dat hij drie gasflessen had opgesteld, die met elektrische bedrading waren aangesloten op een actieve tijdschakelaar. De explosieven zijn op tijd onschadelijk gemaakt. T. wist natuurlijk dat hij gearresteerd zou worden en er vervolgens een huiszoeking plaats zou vinden. Vermoedelijk was het de bedoeling een aantal agenten op te blazen.

Er is inmiddels een tweede persoon gearresteerd. De identiteit van die persoon is niet officieel bekend gemaakt, maar volgens Franse media betreft het T. ’s moeder. De politie onderzoekt of zij op de hoogte was van zijn plannen of de boobytrap in de woning.

Bron: 20 minutes

Uitgelichte afbeelding: gemeentehuis van Trappes – Door ℍenry Salomé – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1197250