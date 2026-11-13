Progrockklassieker du jour: The Black Page

Zappa componeerde The Black Page nadat hij de leden van zijn band hoorde praten over hun angst om een opnamestudio binnen te lopen en daar geconfronteerd te worden met een “zwarte pagina” met een compacte, vrijwel onleesbare notatie.

Zappa zag het als een uitdaging en componeerde The Black Page, vooral om eens te zien of drummer Terry Bozzio in staat zou zijn het nummer te spelen. Het kostte Bozzio twee maanden, maar toen kon hij The Black Page dan ook foutloos spelen.

The Black Page #2 uit 1978, volgens Zappa “the easy, teenage version” die ook toegankelijk is voor het plebs:

Uitleg door drummer Chad Wackerman:

Uitgelichte afbeelding: By Jean-Luc – originally posted to Flickr as FRANK ZAPPA, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6799138