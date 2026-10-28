Patstelling in Israël

Met ruim 80% van de stemmen geteld lijkt de Israëlische regeringscoalitie ergens rond de 54 zetels uit te komen, een verlies van 14 zetels. De verenigde oppositie eindigt op 48 zetels, de Arabisch-Israëlische partijen op 18. Her en der kan het natuurlijk nog een zeteltje meer of minder worden, maar grote verschuivingen worden niet meer verwacht.

Het is natuurlijk een zware nederlaag voor Netanyahu, maar dat betekent nog niet dat we van hem af zijn. Likoed is de grootste partij, dus Netanyahu zal wel de opdracht krijgen een regering te vormen die kan steunen op een meerderheid in de Knesset. De Arabisch-Israëlische partijen gaan niet met Netanyahu in zee, wat betekent dat de huidige premier een van de oppositiepartijen over zal moeten halen over te stappen naar ‘zijn’ blok. Niet uitgesloten, maar waarschijnlijk is het niet.

Yair Golan, de leider van de Democraten, heeft de verenigde oppositie opgeroepen

een coalitie aan te gaan met de Arabisch-Israëlische partijen. Die coalitie beschikt over een ruime meerderheid in de Knesset, maar het is hoogst onwaarschijnlijk (zeg nooit ‘nooit’) dat het rechts-nationalistische Yisrael Beiteinu van Avigdor Lieberman daarmee akkoord zal gaan.

Kortom: er lijkt een patstelling te zijn ontstaan, die weleens uit zou kunnen lopen op nieuwe verkiezingen. Zolang er geen nieuwe regering is, blijft het huidige kabinet in functie. Netanyahu kan echter niet meer rekenen op een meerderheid in de Knesset, wat zijn handelingsvrijheid natuurlijk sterk beperkt. Het worden interessante tijden in de toch al allesbehalve saaie Israëlische politiek.

Uit het hart gegrepen:

ערבים נטבחו עם יהודים במסיבה בשביעי באוקטובר, ערבים טיפלו בפצועים בשביעי לאוקטובר, ערבים נחטפו בשביעי באוקטובר. ערבים עשו הסברה, ערבים הציעו עזרה ומעל הכל ערבים הם חלק מהעם תרצו או לא תרצו הם 20% מהישראלים – שבו איתם בכנסת ותצילו את כולנו. — הביטונז׳ (@MeytalinkaVan) October 27, 2026



Uitgelichte afbeelding: Door צילום: איציק אדרי, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9405344