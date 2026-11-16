Onderhandelen met de barbaarste barbaar

Ach wat geweldig en humanitair van Poetin! Hij heeft zijn hand over het hart gestreken en is toch bereid de Europeanen aan de onderhandelingstafel toe te laten, In Abu Dhabi. Om te kijken of deze Nazi’s misschien toch vrede willen. Het was immers duidelijk dat Europa niets liever wil dan Rusland van de kaart te vegen.

En nu is Europa ijverig aan het beraadslagen wie Europa daar moet vertegenwoordigen. Kaya Kallas en Da Costa ligt voor de hand, Kallas is de ‘buitenlandminister’ van de EU, Da Costa de voorzitter van de Europese ministerraad. Maar Poetin heeft al meermaals geroepen dat er met Kallas niet te praten valt en de belangrijkste Europese landen maken daarvan gebruik om zichzelf naar voren te schuiven. Duitsland, Frankrijk, Engeland, eventueel Polen erbij.

Eén land doet aan de voorbereidende gesprekken niet mee, dat acht zich dankzij de sabotage van de VVD niet meer in staat om aan belangrijke Europese bijeenkomsten, zoals onlangs in Dublin, deel te nemen en laat zich gemakshalve door het grote Luxemburg vertegenwoordigen.

IN WERKELIJKHEID

Maar is dit gepraat over de vertegenwoordigende personen wel zo belangrijk? Het draait in werkelijkheid om de vraag of meneer Poetin eigenlijk wel vrede wil. En of de nieuwe vredesonderhandelingen niet een nieuwe afleidingsmethode zijn. Het gaat erom wat Poetin DOET.

Hij blijft drammen dat hij vier belangrijke provincies (oblasten) van Oekraïne in handen moet krijgen, hoewel hij er niet in slaagt om die met zijn huurlingen te veroveren. Zijn leger zit klem aan het front en lijdt ongehoorde verliezen, meer dan 60.0000 van zijn soldaten worden er maandelijks gedood of gewond. Omdat hij niet verder komt zet hij alles op alles om Oekraïne finaal kapot te bombarderen. Steeds meer supersnelle Geran-drones en ballistische raketten verwoesten alles wat maar nuttig kan zijn voor een volk in de winter. Heel duidelijk is dat het Poetins doel om zo Zelenskyy en zijn volk op de knieën te dwingen. Door kosten voor overleving en herstel zo hoog op te voeren dat het voor Europa niet meer te betalen valt, vooral niet als er nog meer superrechtse regeringen aan de macht komen, zoals Frankrijk boven het hoofd hangt. De kosten van een verwoest Oekraïne nog verder opvoeren, dat is de Russische strategie. Tot de inwoners in wanhoop allemaal wegvluchten naar de EU-landen, die daarop getroffen worden door een nieuwe rechtse golf en onenigheid.

Ja, zo kan het inderdaad gaan.

SHOW

En daarom blijft Poetin volhouden dat hij wil praten over vrede, maar dan wel op zijn voorwaarden die de ‘worteloorzaken van de oorlog’ wegnemen. Die eisen zijn steeds extremer geworden. Hij herhaalt en herhaalt zijn ultimatum van december 2021, inhoudend dat er een nieuwe ‘veiligheidsstructuur voor Europa’ moet komen. Zijn nieuwe veiligheidsstructuur zou moeten zijn dat de NAVO-landen zich terugtrekken uit de Baltische landen, Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Hij voegt er nu nog aan toe dat Finland uit de NAVO moet, een land dat zojuist dolenthousiast lid geworden is.

Poetins eisen zijn onmogelijk, dat weet hij zelf. Hij wil door blijven te leuteren over vrede, Trump en de Chinezen aan zijn kant houden. En ondertussen de oorlog winnen door de verschrikkelijkste bombardementen die de wereld ooit gezien heeft.

Abu Dhabi? Een show. Het echte spel zal worden gespeeld in Shenzhen, (China) deze week door Big Men Trump, Poetin en Xi.

SPINOZA

Het is zeer de vraag of Vladimir niet zelf in de knoei zit, omdat hij met zijn ijskoude geweldspolitiek meer en meer sympathie verliest. Hij waant zich een grote, historische Tsaar maar is niet meer dan een waanzinnig geworden KGB-mannetje. De filosoof Benedictus de Spinoza (gestorven in 1677) zou hem raad hebben kunnen geven. ‘Belangrijkste voorwaarde voor je geluk is dat je wilt zijn die je bent.’ Poetin zou moeten begrijpen dat hij zijn hand al lang overspeeld heeft en niettemin als de ergste van alle dictators te keer gaat. Ook daarvoor had Spinoza een naam: ‘Ultimus barbarorum’. De ergste van alle barbaren.

Is er iemand, o iemand die denkt dat onderhandelen met Poetin vrede brengt?

– Uitgelichte afbeelding: Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124435442