Miljoenen trekvogels verstoord door lichtvervuiling: “Doe het licht uit waar het kan”

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. De overvloed aan kunstlicht heeft gevolgen voor mensen en vormt een groeiende bedreiging voor vogels. Tijdens de vogeltrek raken jaarlijks miljoenen vogels verstoord door lichtvervuiling met grote aantallen slachtoffers tot gevolg. Vogelbescherming roept op om bewuster om te gaan met verlichting: donker waar het kan, licht waar het moet.

Trekvogels gebruiken ’s nachts sterren- en maanlicht om hun weg te vinden. Kunstlicht van gebouwen, wegen, kassen en booreilanden verstoort die natuurlijke oriëntatie. Vogels raken uit koers, botsen tegen verlichte objecten of cirkelen er urenlang omheen totdat ze uitgeput raken. Zo werden eens circa 100.000 koperwieken geteld rond een olieplatform. Sommige vogels mijden kunstlicht, terwijl andere er juist op afkomen, waardoor hun trekroute wordt verstoord.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Jerzystrzelecki – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24807545