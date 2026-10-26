Lula wint presidentsverkiezingen in Brazilië: “Een wonder, maar het harde werk begint nu pas”

Lula da Silva heeft met zijn verkiezingsoverwinning zowat een wonder verricht in Brazilië, schrijft Guilherme Casarões, hoogleraar Brazilian Studies aan de Florida International University. “Maar nu begint het grootste werk: het land terug op de rails krijgen.”

Nauwelijks drie weken geleden werden nog politieke overlijdensberichten geschreven voor de Braziliaanse presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva. De extreemrechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, zoon van de tot de gevangenis veroordeelde en voormalig president Jair Bolsonaro, was immers uit de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gekomen met een voorsprong die niet langer overbrugbaar leek.

Op 80-jarige leeftijd leek Lula bovendien af te stevenen op een rustig afscheid, na vier decennia van centrale aanwezigheid in het Braziliaanse politieke leven.

Maar gisteren (zondag) bewees Lula dat iedereen het bij het verkeerde eind had. Hij won de tweede ronde en verzekerde zich van een vierde, niet-opeenvolgende ambtstermijn als president van Brazilië.

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