KLM-piloten en hun vakbond

De vakbonden vormen de fundering van het socialisme. Jaja, daar komt-ie: Marx had het vaak over fatsoenlijk werk met een fatsoenlijk loon. Dat hebben we in Nederland ruwweg wel bereikt. Daarom deugt de pilotenvakbond niet – en die heeft de KLM stevig in zijn foutgreep.

Het Amerikaanse tv-programma ‘Undercover boss’ laat vaak mooi zien hoe ver de VS op ons achterloopt – de baas weet vaak niet hoe moeilijk zijn onderlingen het hebben op wat minder zichtbare plekken en ontdekt dat in vermomming. Elke piloot zou daarom één week per jaar als bagageman moeten werken, en topvrouw Marjan Rintel één week per maand. Voor haar € 1,6 miljoen – overigens 30% meer dan in 2024. dat is dus € 30.000 per week en ruim € 700 per uur. Ik herhaal… En o ja: uiteraard die week voor het tarief van die baan…

Maar wat verdient de gemiddelde piloot bij de KLM? Het varieert van € 75.000 tot zo’n € 275.000 per jaar. Gemiddeld wordt dat daar bruto met alle toeslagen en 13e én 14de maanden € 120.000. Da’s een fijn bedrag en makkelijk rekenen: € 10.000 per maand gemiddeld bruto/bruto. Met dank aan de VNV!

De KLM heeft ruim 3.000 piloten in dienst – de best betaalde ter wereld. Dankzij die VNV – de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers – met 95% van de KLM-vliegboys (en girls!) lid. Ik kende er wel een paar in ons hogere middenklassereservaat hier in Bussum. Prettige types. Ik kwam wel eens bij een enkele over de vloer vanwege de school en kinderen… prettige, rustige gezinnen en interieurs. Meestal waren ze eerst F-16-piloot geweest – dan leer je gratis vliegen. Maar terzake!

O ja: er werken bij de KLM in totaal eind 2025 ruim 31.000 mensen en volgens het jaarverslag ontvangen die in totaal fulltime gemiddeld € 101.000 per jaar of € 8.400 per maand – zo! Daar kijk ik even van op. En de gemiddelde bagageslaaf? Drie keer raden: het minimumloon plus een beetje, dus zo’n € 2.600 per maand. Met vroege of late dienst wat meer.

Even mijn vakbondshart luchten: ik gun iedereen een prima salaris, los van je functie.

Zag gisteren een docu over Rotterdamse vuilnismannen. Allemaal importmensen op één na. En allemaal verbazend positief – keuze van de documakers? – over hun dagelijkse reis-naar-het-einde-van-het-vuil maar ook over hun collega’s. Vol grapjes en vriendelijkheden. Je weet niet wat je ziet. En dat voor gemiddeld € 2.800 per maand… dat is net een paar tientjes boven het minimumloon. Eén van hen was vluchteling geweest, kwam hier op zijn 25ste, had toen nog nooit een piano gezien of aangeraakt – maar was nu 50 en had prima leren spelen…

Waar bestaat een vakbond nou voor?

Voor fatsoen! Medemenselijk fatsoen voorbij het EGOÏSME. Voor fatsoenlijke lonen voor jawel, jawel, toe maar… iedereen. Niet alleen de piloten, of medisch specialisten, of hogere ambtenaren (vanaf salarisschaal 15 – ik heb het opgezocht). Maar piloten, of specialisten – die kunnen toch iets bijzonders? Ja, en? Hebben ze dan ook zoveel bijzonders nodig?

Dus wat gaan we doen bij de KLM? Drie keer raden. inderdaad – veel minder voor de piloten – take it of leave it, boys & girls! Je overleeft het echt wel. Ik doe dat al jaren…

PS: Ik zal dit ook opsturen aan de VNV. Kèjjuh lachuh!