Dat de waarden van jonge vrouwen en mannen steeds verder uit elkaar groeien, is toch niet zo’n vaststaand gegeven als soms wordt beweerd, zegt onderzoek in meer dan dertig Europese landen.

De afgelopen jaren was er vaak heel wat te doen over jonge mannen die er steeds vaker conservatievere waarden op na zouden houden. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit in feite vooral een fenomeen is dat opvalt in sociale en traditionele media. Het zou dus niet om een algemene trend gaan.

“De laatste tijd waren er diverse mannelijke influencers die veel aandacht kregen, net als personen die openlijk kritiek uiten op het feminisme”, zegt universitair onderzoeker Ville Ilmarinen van de Universiteit van Helsinki. “Deze grote zichtbaarheid en hun opzichtige inhoud betekenen echter niet noodzakelijkerwijs dat de waarden van de hele groep jonge mannen in een bepaalde richting worden gestuurd.”

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