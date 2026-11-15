In Oost-Congo gaat seksueel oorlogsgeweld van generatie op generatie

In Oost-Congo is seksueel geweld een oorlogswapen dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Lokale organisaties hebben maar liefst 1500 getuigenissen van slachtoffers verzameld die een schrijnend patroon blootleggen: de helft van de vrouwen is jonger dan 25 jaar en vaak zijn moeders en zussen binnen eenzelfde familie slachtoffer.

Het rapport kwam er met de ondersteuning van koepelorganisatie 11.11.11, die de spiraal van oorlogsgeweld onder de aandacht wil brengen in de najaarscampagne. In Oost-Congo zelf is partnerorganisatie Hope & Peace de stem van de overlevers van deze vorm van oorlogsgeweld. De organisatie bouwt er ook aan weerbaarheid van deze vrouwen, zodat ze hun rechten durven opeisen. – Lees verder bij IPS