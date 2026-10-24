Femicide daalt

Femicide neemt af, zie ik in de cijfers. Maar de bezwaren ertegen nemen juist toe.

Ik fietste door Hilversum, de donderbuien barstten los en ik moest naar de wc. Ik belde maar even aan bij een basischool. Ja hoor, ik mocht, het was na schooltijd. Ik wipte daarna nog even de lerarenkamer binnen om te vragen van welke heilige er een 2-meter groot stenen beeld buiten bij de ingang ingemetseld stond: de heilige Cunera, volgens de onderwijzer, en die beschermt de keel. De school had intussen een bord ‘Jenaplan’ en ook dat had ik al een tijd niet meer gezien, iets met zelfstandigheid plus groepswerk.

Maar wat me erg opviel: er zaten daar in de lerarenkamer 12 vrouwen en maar één man van 50+ – kennelijk het hoofd-der-school.

Ik zocht thuis even verder:

– ruim 65% van de rechters is nu vrouw,

– net als 65% de huisartsen,

– en 75% van de psychologen en 85% van de psychologiestudenten

– bij onderwijzeressen ook rond de 85%.

– bij de CEO’s is dat weer onder 30%.

Wij Nederlanders hadden aaneengesloten vanaf 1890 tot 2013 – dus niet minder dan 123 jaar onafgebroken – een vrouw als staatshoofd: koningin-regentes Emma, daarna Wilhelmina, Juliana en Beatrix . De huidige mogelijke troonopvolgster is een vrouw. Verder hadden we van 2006 tot 2021 continu voorzitsters van de Tweede Kamer, vier: Gerdi Verbeet, Anouchka van Miltenburg, Khadija Arib en Vera Bergkamp. Anouchka en Vera deden het matig (ik heb nog een excuusbrief van AvM uit 2014 vanwege haar misvattingen over Indonesië 1947-1950, )

De man is en blijft genetisch een jager, strijder en bevruchter – zo zijn we door onze moeders gemaakt. Dat wordt erger in het donker en op lege plaatsen. Vrijwel elke man heeft bovendien meer vrouwen ‘gehad’ dan vrouwen mannen. Met cultuur en wetten kun je seks binnen de perken houden.

Op zich lukt dat dus wel, al lijkt het door de moorden op Lisa en Hajar niet zo. In Delft en Rijswijk riepen de burgemeesters vrouwen na aanrandingen of moord op, ’s avonds niet alleen de straat op te gaan. Lisa had die enge, eenzame weg niet moeten nemen, ik ken die plek wel – dan zou ze nu nog geleefd hebben.

Vrouwen gaan al eeuwen niet graag alleen de straat op – of het huis uit in het donker. De straatverlichting heeft zeker wel wat geholpen. In de jaren ’50-’60 ging elke tweede straatlantaarn na 23 uur simpelweg uit. Vrouwen alleen doen ’s avonds na achten de deur niet open.

Femicide daalt sinds 1990 in Nederland, vooral relatief als percentage van de bevolking. Ook het aantal dode mannen door geweld daalt sterk: 1990: 45 v, 150 m, 2000: 42 v, 153 m; 2010: 44 v, 101 m; 2020: 43 v, 77 m; 2026: 44 v, 60 m. Het zijn CBS-cijfers.

Waarom weet ik niet, maar de term ‘Vestaalse maagden’ dringt zich op. Ik geef graag toe dat ik een fan ben van Procol Harum, die erover zingen in hun megahit ‘A Whiter Shade of Pale’. Daar doelt het op een onbereikbare vrouw, zoals de Romeinse Vestaalse maagden kennelijk ook waren (maar dat waren er altijd 7).

Nu kom ik misschien over als een male bastard pig, maar dat ben ik niet. Ik heb veel voor vrouwen gedaan en was zelfs in 1985 een paar maanden de secretaris van een feministe, de Britse Juliet Blair, die aan de UvA doceerde.

Maar de Telegraaf verkoopt lekker deze dagen. Hele pagina’s over Hajar. Goed gedaan, Kamram Ullah!

– Uitgelichte afbeelding: Door Anonymous (Noord-Nederland) – View this work on the website of Museum Catharijneconvent, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38506074