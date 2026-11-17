Onlangs, op 4 november, heeft de Europese Commissie aangekondigd de twee belangrijkste natuurbeschermingswetten, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, mogelijk te herzien. Vogelbescherming Nederland noemt de plannen de ‘grootste bedreiging voor vogels in decennia’ en zet zich de komende tijd vol in om onze natuurwetgeving voor de vogels te beschermen.

Vogelbescherming en andere natuur- en milieuorganisaties waarschuwen dat een herziening van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn onvermijdelijk leidt tot zwakkere bescherming van natuur en wijzen op grote risico’s. De wetten die de Europese Commissie wil herzien vormen al decennialang de wettelijke basis voor natuurbescherming in heel Europa. Ook bieden ze bedrijven en investeerders een stabiel, voorspelbaar en wetenschappelijk onderbouwd kader voor planning en ontwikkeling. Een herziening zou jarenlange onzekerheid opleveren voor deze ondernemers. Daarom riep een groep CEO’s onlangs op om de natuurbeschermingswetten in stand te houden. Bovendien blijkt uit evaluaties keer op keer dat niet de beschermingswetten het probleem zijn, maar de uitvoering, naleving en handhaving.

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