Zweefvliegen sterven steeds sneller uit

Het aantal soorten zweefvliegen dat uit ons land verdwijnt, was de afgelopen dertig jaar veel hoger dan daarvoor. Er is een scherpe trendbreuk begin jaren 90, wat samenvalt met de grootschalige introductie van insecticiden als neonicotinoïden. Voor bijen is het tempo waarin soorten verdwijnen constant. Dit blijkt uit een nieuwe studie.

Zweefvliegen en bijen zijn belangrijke bestuivers van bloemen, bomen en landbouwgewassen. Het gaat alleen niet goed met onze bestuivers. Meer dan de helft van de soorten bijen staat op de Rode Lijst (pdf download: 6,4 MB) en studies naar zweefvliegen in Nederland en Duitsland laten ook sterke achteruitgangen (pdf: 6,0 MB) zien in aantallen en aantallen soorten. Voor Nederland lag het tempo waarin soorten uitsterven de afgelopen dertig jaar bijna vijfmaal hoger dan in de periode daarvoor. Dit in tegenstelling tot wilde bijen, waarvoor het uitsterftempo over de jaren min of meer constant is. Dit blijkt uit een deze week gepubliceerde studie (pdf downoad: 0,7 MB).

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Martin Andersson – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25260090