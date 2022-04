Zweden en Finland vragen lidmaatschap NAVO aan

Volgens de Britse krant The Times zullen Zweden en Finland nog deze zomer het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Finland dient in juni een aanvraag in, Zweden zal volgens The Times later volgen.

Aanleiding is uiteraard de Russische invasie van Oekraïne. Gefeliciteerd Vladimir: je hebt een op sterven na dood militair bondgenootschap nieuw leven ingeblazen.

Volgens de (sociaal-democratische) Finse premier Sanna Marin is de formele Finse neutraliteit niet langer houdbaar. Rusland heeft met de invasie van Oekraïne bewezen “niet de goede buur te zijn die we dachten dat het was”.

Rusland heeft inmiddels laten weten niet erg gecharmeerd te zijn van het Zweeds/Finse voornemen, maar daar moet niemand zich iets van aantrekken. Russische dreigementen klinken na het militaire echec in Oekraïne natuurlijk ook nogal hol.

Uitgelichte afbeelding: de Finse premier Sanna Marin – By Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia – https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/2n7pG8ZmbRvDCC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84794594