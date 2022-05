Zwartgesluierd weent zij om mijn gebeente

Het is tijd voor somberen en daarvoor is dit nummer bij uitstek geschikt, ook al doet de zangeres op de hoes haar best dit tegen te gaan. Een bijzonder spookachtige versie van Long black veil van de zangeres die Help me make it through the night op haar naam heeft en – mag het even – haar versie van Fire and rain deed tot mij doordringen waar het nummer over gaat.

“I love that country music, it’s as soulful as can be”(Hank Locklin)



Sammi Smith, 1974

– Uitgelichte afbeelding: By Combine Music, Inc. – Billboard, page 47, 28 November 1970, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27041635