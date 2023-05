Zware nederlaag voor Syriza bij parlementsverkiezingen in Griekenland

De parlementsverkiezingen in Griekenland zijn uitgelopen op een dramatische nederlaag voor het allang niet meer linksradicale Syriza. De partij eindigde als tweede op ruime afstand van de regerende conservatieve Nieuwe Democratie. ND veroverde met 41% van de stemmen 145 van de 300 zetels in het parlement. Syriza kwam niet verder dan 20%, wat de partij 72 zetels oplevert.

De opiniepeilingen bleken er weer eens volledig naast te zitten. Die voorspelden een veel kleiner verschil van maximaal 6%. Het werd dus 20%.

De sociaal-democratische PASOK deed het met 11,53% heel redelijk. De enige partij op links die het écht goed deed was de stalinistische KKE die 7,73% van de stemmen veroverde. Hoera.

Yanis Varoufakis’ MeRA25 haalde met 2,59% van de stemmen de kiesdrempel van 3% niet eens. Helaas haalde de ultranationalistische/extreemrechtse Elliniki Lisi van Poetin/Orban-fanboy Kyriakos Velopoulos.de kiesdrempel wél. De partij krijgt 16 zetels.

ND komt dus maar 6 zetels tekort om in haar eentje te kunnen regeren. De partij zou in zee kunnen gaan met hetzij PASOK, hetzij Elliniki Lisi, maar dat verwacht eigenlijk niemand. Vermoedelijk laat premier Kyriakos Mitsotakis het aankomen op een tweede ronde. Daarin krijgt de partij die de meeste stemmen behaalt tot 50 zetels extra toegewezen.

Hoe het nu verder moet met Syriza? De huidige koers is door de kiezers afgewezen. Die hebben geen behoefte aan nieuwe economische ‘experimenten’ en willen stabiliteit. Niet dat men nou zo dol is op Mitsotakis, maar de Griekse economie is na een catastrofaal decennium bezig op te krabbelen en die voorzichtige wederopstanding wil men niet op het spel zetten. Op dat punt heeft men blijkbaar meer vertrouwen in Mitsotakis dan in Tsipras. It’s the economy, stupid.

Van Varoufakis hoeven we al helemaal niks te verwachten. In een elke vorm van introspectie onberende verklaring wijt Varoufakis de nederlaag aan de kiezer die er helemaal niks van begrepen heeft. Hém en de partij valt niks te verwijten.

