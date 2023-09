Zware aardbeving bij Marrakesh in Marokko, tenminste 820 doden

Een sterke aardbeving – 6.8 op de schaal van Richter – heeft vrijdagavond plaatsgevonden in het Marokkaanse Atlasgebergte op ongeveer 75 kilometer van Marrakesh. Er werden in totaal drie schokken gevoeld. De kracht was zodanig dat tot in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, op honderden kilometers afstand de beving werd gevoeld.

In Marrakesh is de schade groot. Straten in het historische centrum liggen bezaaid met puin. Op diverse media was een foto te zien van een afgebroken toren van een moskee. Diverse historische gebouwen zijn ingestort of beschadigd, Ook de muur om het oude stadsgedeelte heeft schade opgelopen. In de Atlas is de situatie vooralsnog onoverzichtelijk.Veel dorpen zijn erg lastig bereikbaar en daar zijn nog geen hulpverleners aangekomen. Geprobeerd wordt de wegen van stenen en puin te ontdoen om ze begaanbaar te maken. Het hoofd van een plaats in de Atlas meldde dat de elektriciteit op verschillende plaatsen was uitgevallen en wegen waren geblokkeerd.

Het dodental is volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken intussen opgelopen tot 820 terwijl er meer dan 670 gewonden zijn van wie velen ernstig gewond zijn. De cijfers zullen echter zeker nog stijgen, met name in het gebied van de Atlas zijn grote aantallen slachtoffers nog niet bereikt. De beving leidde ertoe dat velen in Marokko – tot in Essaouira – de nacht buiten hebben doorgebracht uit vrees voor nieuwe schokken. Sinds 1900 is er geen zware aardbeving geweest in het nu getroffen gebied. De laatste ernstige beving was in Agadir in 1960. Er waren toen 15.000 doden.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Facebook