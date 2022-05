Zoveel liefdevolle actie, het is bedwelmend

Omroep West meldt:

Eén dag voor de nationale dodenherdenking is een oorlogsmonument in Leiden beklad. Het gaat om het monument aan het Kiekpad bij de Lammermarkt. Op het muurtje naast het standbeeld staat de tekst: ‘Kk gemeente’. Daarnaast is een dolk getekend waaraan een druppel hangt en er is een anarchistisch symbool te zien. De gemeente heeft aangifte gedaan.