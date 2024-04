Zorgwekkend onderzoek: in Nederland zijn waarschijnlijk inmiddels te weinig insecten om planten te bestuiven

Dat het niet goed gaat met de insecten in Nederland is al veel langer bekend. Maar nu blijkt dat ook planten die voor hun bevruchting van insecten afhankelijk zijn, op hun retour zijn. En dat is geen toeval.

Tot die conclusie komen Nederlandse onderzoekers in het blad Journal of Applied Ecology. Ze baseren hun bevindingen op een analyse van 87 jaar aan metingen op meer dan 365.000 locaties in ons land. “We keken naar de verschillende plantensoorten, maar ook naar factoren als stikstof, vochtigheid en zuurgraad van de bodem en combineerden dat met gegevens over insecten,” vertelt onderzoeker Geert de Snoo. “Die combinatie, en de grote tijdschaal maken dit onderzoek uniek.”