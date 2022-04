De zorgpremie stijgt in 2023 met 180(!) euro per verzekerde (15 euro per maand). Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

De laagste inkomens (tot 41.000 euro) krijgen de verhoging (deels) gecompenseerd via de zorgtoeslag. Voor hen is er echter óók slecht nieuws: met ingang van volgend jaar verdwijnt de groepskorting op de verplichte zorgverzekering. Veel minima maken via de gemeente gebruik van deze regeling. Met ingang van volgend jaar is dat dus niet meer toegestaan. Voor minima betekent dat een extra verhoging van 8 à 10 euro.

Het ministerie gaat niet in op de reden(en) voor deze verhoging, maar vermoedelijk hangt ze samen met de enorme stijging van de zorgkosten die al jaren gaande is. De coronapandemie heeft de situatie uiteraard nog verergerd.

In principe kunnen de zorgverzekeraars hun aanzienlijke financiële reserves gebruiken om de premiestijging wat binnen de perken te houden, maar of ze dat ook daadwerkelijk zullen doen is natuurlijk maar zeer de vraag.

Op 20 september, bij de presentatie van de begroting voor Volksgezondheid, wordt definitief bekend hoe hoog de nominale premie gaat worden.

Bron: Zorgwijzer

Uitgelichte afbeelding: By Avij (talk · contribs) – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30112364