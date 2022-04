Zoetwaternatuur ook gevoelig voor overmaat aan stikstof

Niet alleen natuur op land is gevoelig voor een verhoogde aanvoer van stikstof; ook waternatuur en de daarin levende soorten hebben hier last van. Het probleem is enigszins vergelijkbaar met stikstof op land. Door voedselrijkdom verandert de hele soortensamenstelling waardoor het milieu uit balans raakt en kritische indicatoren zoals grote modderkruiper verdwijnen.

Atmosferische depositie van stikstof heeft grote effecten op de natuur. Hoewel in de stikstofproblematiek vaak de focus ligt op natuur op land, is ook aquatische natuur gevoelig voor stikstof. Recent is er een samenvattende studie verschenen over de ecologische effecten van stikstof op Nederlandse oppervlaktewateren. Die zijn niet gering. Stikstof heeft in sloten, meren en plassen zowel directe als indirecte effecten op het ecosysteem.