Zijn er bermbeheerders met hart voor biodiversiteit?

De eerste bloemen beginnen te bloeien in bermen en er komst steeds meer kleur in, totdat straks de maaimachines langskomen en alles weer kaal maken. Veel mensen worden daar verdrietig en boos van. Toch is maaien nodig en gelukkig zijn er ook bermbeheerders die rekening houden met biodiversiteit. Om die in het zonnetje te zetten, is de verkiezing BovensteBeste Bermbeheerder in het leven geroepen.

Er wordt snel geroepen: “Stop nou eens met dat kaal maaien van de bermen, geef de bloemen een kans.” Een logische reactie als je net geniet van een kleurrijke berm en vervolgens ziet dat de maaimachine weer is langs geweest en het groen en kaal is. Maar toch is maaien (of begrazen) nodig om de bloemen te houden. Als je niet of te weinig maait, verruigt een berm snel en verdwijnen de bloemen. Maaien moet dus. Toch zijn bloemen van groot belang voor vlinders, bijen en andere bestuivers en die hebben na een maaibeurt grote problemen om aan nectar en stuifmeel te komen.

