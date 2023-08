Zeven activisten veroordeeld voor opruiing, gaan in beroep

A12-blokkade gaat door ondanks uitspraak van de rechter: zaterdag 9 september om 12:00 uur

Vandaag, op woensdag 2 augustus om 13:30 uur, heeft de rechter in Den Haag uitspraak gedaan in de rechtszaak wegens ‘opruiing’. Zeven klimaatactivisten die terechtstonden omdat ze hadden opgeroepen tot vreedzame demonstraties op de A12 zijn veroordeeld voor opruiing. Extinction Rebellion is teleurgesteld over deze uitspraak en maakt zich zorgen over wat die betekent voor het demonstratierecht. Aangekondige acties van Extinction Rebellion gaan ondertussen door, ook op de A12. Zaterdag 9 september om 12:00 uur worden daar zeker tienduizend mensen verwacht. De weken erna blijft Extinction Rebellion iedere dag terugkomen, steeds om 12:00, net zolang tot de jaarlijkse 30 miljard aan fossiele subsidies zijn afgeschaft.

De verdachten gaan in beroep tegen de uitspraak. Anne Hofstede: “Het is pijnlijk dat de rechter juist op Earth Overshoot Day zo’n keihard vonnis velt over vreedzame klimaatactivisten. Dit laat zien dat de Nederlandse overheid, van regering tot rechtszaal, de belangen van grote bedrijven boven dat van een leefbare planeet stelt. We gaan dan ook uiteraard in hoger beroep.”

Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten: “Een wegblokkade valt volgens internationale rechtspraak onder de demonstratievrijheid. Demonstraties mogen in Nederland alleen door de burgemeester worden beperkt. De rechtbank heeft vandaag goedgekeurd dat ook de officier van justitie mag ingrijpen met strafrechtelijke maatregelen. Dat hebben we in onze democratische rechtstaat niet afgesproken. Van de rechter mag worden verwacht dat de demonstratievrijheid tegen dergelijk ingrijpen wordt beschermd. Daarom is sprake van een verontrustende uitspraak. Ik denk niet dat deze stand houdt in hoger beroep.”

Vijf van de veroordeelde activisten krijgen een taakstraf van 30 uur opgelegd, de andere twee een taakstraf van 60 uur omdat zij ook met krijtspray de leus ‘stop fossiele subsidies’ op de tunnelwand van de A12 hebben aangebracht. De achtste verdachte is vrijgesproken. Zij sprak alleen in besloten Signal-groepen over de demonstraties op de A12, maar riep niet op sociale media op hieraan deel te nemen.

Meer informatie over de aanloop naar de rechtszaak, de omgang van politie en het Openbaar Ministerie met het demonstratierecht en fossiele subsidies vind je in ons persbericht van donderdag 13 juli 2023.

– Persbericht Extinction Rebellion