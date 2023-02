Tien doden en 102 gewonden van wie zes in kritieke toestand na inval in Nablus

Bij een actie van het Israelische leger in Nablus zijn woensdagmorgen tien doden gevallen. Volgens Palestijnse persbureaus waren er ook zeker 102 gewonden van wie tenminste een zestal in kritieke conditie. Tijdens de inval werd er heftig geschoten door het leger en Palestijnse militie-eenheden.

De militairen omsingelden een huis waarin twee mannen zich verschanst hadden die herhaaldelijke oproepen om zich over te geven negeerden. Uiteindelijk werd het huis met raketten bestookt. Het stortte daarna in. Onder de puinhopen vonden de troepen de lichamen van de twee, Hussam Bassam Aslim (24) en Mohammed Abdul-Fatah Abdul Ghani 23 jaar oud. De mannen zouden volgens het Israelische leger lid zij van de Lion’s Den. De lichamen werden door het leger meegenomen.

Andere doden waren Adnan Sabaa Ba’ara (72), Abdul-Hadi Abdul-Aziz Ashqar (61), Mohammed Khaled Anbousi (25), Tamer Nimr Ahmed Minawi (33), Musab Munir Mohammed Awais (25), Mohammed Farid Sha’aban (16). Walid Riyadh Dkhail (23), en JasserJamil Qanier (23) Het Rafidia Ziekenhuis kreeg 26 gewonden door scherpe munitie, van wie vier in zeer ernstige toestand. Het Nablus Specialized Hospital had er 20 van wie één in kritieke toestand met scherpe kogels en buik en rug. Het al-Najah-ziekenhuis had zeven mensen binnengekregen van wie één in kritieke toestand, het al-Ittihad ziekenhuis had er negen, evenals het Arab Specialist Hospital.

Er werd geen verklaring afgegeven door het leger. Van Palestijnse kant was er een opmerking van de presidentiële woordvoerder Abu Rudeineh die zei dat dit duidelijk maakte hoe terecht het was geweest dat de president had opgeroepen de Israelische invallen tot staan te brengen. Abu Rudeineh zei niets over het feit dat de Palestijnen een Veiligheidsraadresolutie onder Amerikaansse druk hadden ingewisseld voor een verklaring van de voorzitter van de Raad. Ook zei hij niets over het feit dat Netayahu nog twee dagen geleden had gezegd dat er voorlopig geen grote invallen in bezet gebied meer zouden plaatsvinden.

Uitgelichte afbeelding: By Mr. Kate – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19991121