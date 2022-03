Zelenskyy is de nieuwe Soros voor de moderne antisemiet

Baudet laat morgen in of liever niet in de Tweede Kamer zien dat hij achter Poetin staat en dus zoals passend bij zijn partij belijdend antisemiet is.

Eerder deze maand noemde bijvoorbeeld de staatssenator van Arizona Wendy Rogers Zelenskyy een “globalistische marionet van Soros en de Clintons.” Opdat u geen twijfel over haar bedoelingen krijgt voegde ze er aan toe: “Ik sta achter de christenen van deze wereld, niet achter de vaderlandloze bankiers die goddeloosheid en gedegenereerdheid door onze strot douwen.”

Ze maakte het erger door de familie Rothschild aan te vallen, een beeldbepalend “globalistisch” doelwit van de moderne tijd waarin de naam overal kortweg dienstdoet voor anti-joodse samenzweringsdenkers. Zonder het woord “Jood” te laten vallen is het volstrekt duidelijk wie ze bedoelt.

– geplukt uit Ha’aretz, alwaar verder te lezen in het Engels