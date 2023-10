Zeker 10.000 demonstranten op de Dam voor Palestina

Een Dam die redelijk vol was aan het begin, maar bij het einde totaal verstopt raakte door alle aanwas. Zodanig dat de organisatie moet waarschuwen met de vlaggen niet de draden van de tram te raken, omdat dat tot elektro-executie zou kunnen leiden. Dat was zondagmiddag het tafereel van de pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Volgens de NOS waren er ruim 10.000 mensen op af gekomen. Opvallend was dat het grootste gedeelte van de toehoorders uit Palestijnen leek te bestaan, ook zag ik een enkele Iraakse en een Syrische vlag.

De leiding was, zoals het bij dit soort betogingen hoort, chaotisch. Maar tot ieders verrassing was de eerste spreker (wiens naam helaas niet te verstaan was) een succes, In drie talen (Arabisch, Nederlands en Engels) werd de stand van zaken uiteen gezet. Een fel verzet tegen de neo-kolonialistische houding van het Westen, dat eerst 75 jaar ontrechting en bezetting van Palestina niet alleen heeft laten gebeuren, maar ook nog eens heeft gefinancierd en bewapend. En dat zich nu achter de genocidale intenties van Israel heeft geschaard. Het eindigde met een veroordeling van Rutte en Yeşilgöz en een felle oproep om Israel te boycotten. De volgende spreekster (de naam was eveneens onverstaanbaar maar ik meende er de journaliste Taghreed al-Khodari in te herkennen) was zeer emotioneel omdat haar grootmoeder in Gaza haar huis had moeten verlaten en nu onvindbaar is, maar hield desondanks een zeer genuanceerd betoog. Verder was er een 15-jarig meisje dat – eveneens zeer emotioneel -vertelde dat ze deze zomer voor het eerst op vakantie in Gaza was geweest, op bezoek bij haar oom en tante en voor het eerst een heerlijke tijd had gehad met haar nichtjes. Alleen… zondag had zij gehoord dat het huis van haar oom was gebombardeerd. Haar tante, haar oom en hun drie kinderen, haar lieve nichtjes, waren daarbij gedood.

Het geheel werd omlijst met leuzen als ”From the river to the sea Palestine will be free” en ”Free free Palestine”. Het was jammer dat de witte Nederlanders het in grote mate lieten afweten. Desalniettemin een indrukwekkende bijeenkomst.

– Uitgelichte afbeelding: videostill