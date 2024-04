XR Justice Now! en coalitie van activistische bewegingen blokkeren vier vestigingen van Thales

Het miljardenconcern Thales Group B.V. produceert wapens, drones en militaire technologie in samenwerking met de Israëlische militaire industrie. Rebellen van onder andere Scientist Rebellion, XR Zorgprofessionals, XR Fashion, Krakenburg, Dodo Collective, JN! Utrecht, JN! Rotterdam, JN! Breda, JN! Amsterdam, Orca en EndFossil hebben de handen ineen geslagen in protest tegen de medeplichtigheid van Thales aan de genocide in Gaza.

Op de ochtend van 3 april 2024 hebben tien activistische groepen samen met Extinction Rebellion Justice Now! vier vestigingen van wapenfabrikant Thales bezet en geblokkeerd. Het gaat om de vestigingen in Hengelo, Huizen, Delft en Breda. De groepen verzetten zich tegen de actieve rol van de Thales Group in het grootschalige geweld tegen de Palestijnen. De Thales Group werkt samen met verschillende Israëlische wapenproducenten, levert onderdelen voor de F35 en maakt onder andere drones in samenwerking met Elbit Systems.[1] [2] De actie is onderdeel van een lange reeks van internationale acties tegen de Thales Group, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Schotland en België [3].

Een van de woordvoerders, Benjamin Baars: “We kunnen niet accepteren dat deze bedrijven winst maken op moord en repressie. Zolang er onderdelen van de Thales Group zijn die samenwerken met de Israëlische wapenindustrie, houden we ieder onderdeel van de Thales Group verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden die dagelijks worden gepleegd in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.”

De actiegroepen houden Thales medeverantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden die Israël pleegt in de Palestijnse gebieden. De activisten hebben bij vier vestigingen van de Thales Group, waaronder het hoofdkantoor van Thales Nederland in Hengelo, luid maar vreedzaam de ingangen geblokkeerd en de kantoren bezet. Benjamin: “Sinds de gewelddadige aanval van 7 oktober is Israël bezig met een ongekende vergelding, een geweldsexplosie waarvan vooral de burgerbevolking van Gaza het slachtoffer is met meer dan 30.000 slachtoffers waaronder 12.300 kinderen. Deze massamoord en grootschalige repressie wordt medegefinancierd en gelegitimeerd door bedrijven als Thales, die blijven samenwerken met Israëlische wapenfabrikanten en andere instanties die bijdragen aan deze genocide.”

Thales’ banden met Israël

De Thales Group, multinationaal miljardenbedrijf, werkt samen met Israëlische wapenproducenten zoals Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defence Systems en Elbit Systems bij de productie van vele soorten militaire technologie, waaronder drones, raketsystemen en militaire uitrusting.[4] Thales Nederland werkte de afgelopen jaren onder meer samen met Elbit Systems bij de productie van ‘smart’ soldatenvesten.[6] Het bedrijf maakt wereldwijd, waaronder in Nederland, onderdelen voor de F-35 Lightning II, welke ook worden ingezet bij de genocide in Gaza [5]. Deze samenwerking versterkt de Israëlische wapenindustrie, die nauw verbonden is met de Israëlische krijgsmacht en zijn producten internationaal aanprijst als ‘combat tested’, oftewel ‘getest op Palestijnen’.[7] Thales Nederland heeft overigens ook een civiele tak en verkoopt onder andere datasecurity-technologie en communicatietechnologie. Benjamin: “Zolang onderdelen van het miljardenbedrijf Thales bijdragen aan oorlogsmisdaden is ieder onderdeel, van communicatietechnologie tot de servicedesk, doordrenkt van bloedgeld.”

Militaire industrie en klimaat



Op dit moment wordt de meest hoogwaardige militaire technologie ter wereld ingezet bij het uitmoorden van Palestijnen in Gaza, terwijl er een regelrechte klimaatcatastrofe plaatsvindt na het verbranden van talloze olijfbomen, dempen en vergiftigen van waterbronnen en de vuurzeeën en luchtvergiftigingen die het gevolg zijn van de onmenselijke bombardementen op moskeeën, vluchtelingenkampen, universiteiten, woonwijken en ziekenhuizen in Gaza. Er is geen klimaatrechtvaardigheid op gestolen land.

Wat is Justice Now?

Justice Now! komt in actie voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen heeft het recht op veiligheid, gezondheid, gemeenschap en respect. Deze rechten zijn essentieel voor een wereldwijde, rechtvaardige klimaattransitie. Voor veel mensen is klimaatmitigatie en -adaptatie niet mogelijk door aanhoudende onrechtvaardigheden in hun leven. Wereldwijde klimaatactie is niet mogelijk als deze vormen van onrecht niet worden aangekaart.

Justice Now! komt ook in actie rondom kwesties waar het te laat is om de schade veroorzaakt door de milieuverwoesting terug te draaien. De beweging zet zich in om te verzekeren dat de slachtoffers van de ecologische ineenstorting rechtvaardig worden behandeld en erkent dat de mensen die de meest hevige consequenties van de afbraak van het klimaat de minste verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Ten slotte zijn de verantwoordelijken van de meeste globale onrechtvaardigheden ook ’s werelds grootste vervuilers. Kolonialisme, militarisering en het globaal kapitalisme hebben niet alleen een verwoestende impact gehad op de levens van honderden miljoenen mensen, maar creëren ook de omstandigheden waarin onze planeet wordt afgebroken en de voorwaarden van menselijk leven op aarde worden vernietigd. Justice Now! staat in solidariteit met hen in de frontlinies van de strijd tegen deze destructieve structuren en voert actie met de complexe aard van deze strijd in het vizier.

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

