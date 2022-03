Word wakker! Zeewier oogsten! Alternatieve 1841-1860

1841. Debjani Roy Chattopadhyay – Ekla chola re

Het muziekje uit mijn bio op twitter. Dat stinkt, mensen!

Het lijflied van Gandhi, geschreven en gecomponeerd door Tagore.

1842. Captain Beefheart & his Magic Band – Big eyed beans from Venus



1843. Gal Costa – Bom dia

1844. Noise Khanyile & Jo’burg City Stars – Groovin’ jive #1



1845. Kotx – Before you go

1846. Nitin Sawhney – Broken skin



1847. Royal Drummers of Burundi – Live at Real World

1848. Anúna – Dúlamán



1849. Kovacs – Diggin’

1850. Blackstreet ft. Dr Dre & Queen Pen – No diggity



1851. Beach House – Space somg

1852. Júlio Pereira – Vib=va o poder popular



1853. Miles Davis – Shhh / Peaceful

1854. Knight Brothers – Temptation ‘bout to get me



1855. Bessie Banks – Go now

1856. James Carr – The dark end of the street



1857. Robert Johnson – Love in vain (Take 2)

1858. Coal Chamber – Loco



1859. Bertrand Burgalat – Aux Cyclades Electroniques

1860. Palais Schaumburg – Wir bauen eine neue Stadt

– Uitgelichte afbeelding: By Michael McGlynn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74384852