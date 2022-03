Willem Engel eindelijk opgepakt

Ik ga niet lopen juichen, maar ik ben toch tevreden. Willem Engel is aangehouden. De aanklacht luidt volgens het AD: “De politie heeft vanochtend in Rotterdam een 45-jarige man opgepakt op verdenking van opruiing. Het gaat om Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid bevestigt de aanhouding.”

Engel is een doortrapte opruier eerste klas. Na meerdere aangiftes startte de politie Rotterdam met het OM een onderzoek en is Engel vanochtend gearresteerd. Het OM besluit vrijdag of hij nog langer vast blijft.

In januari was er de collectieve aangifte tegen Engel door 22.581 mensen op initiatief van Norbert Dikkeboom. Engel vindt volgens het AD die aangifte tegen hem ‘puur moddergooien‘ en dat het gaat om de ‘zoveelste lastercampagne‘. Maar hij heeft geen aangifte van laster gedaan… Dikkeboom vindt dat Engel opruit, angst en verdeeldheid zaait en bedreigt. Dat laatste vanwege Engels verwijzingen naar ’tribunalen’.

Zaterdagavond legden Aboutaleb, Kaag en Hugo de Jonge (zeker niet mijn vrienden) bij Pauw uit hoe zij zich voelden na twee jaar of meer bedreigingen. Geen van drieën loopt nog zomaar het huis uit, zonder eerst rechts en links te kijken. De kinderen van Kaag gaan om beurten bij haar slapen voor de veiligheid. Ze hebben alle drie behoorlijk veel politiebescherming nodig. En Engel?

Engel noemt de aangifte vals…. Het AD: ,,Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn. Ik heb nog nooit iemand bedreigd.” Hij deed zelf al aangifte tegen Dikkeboom wegens ‘stalking’…

Engel stond al geboekt voor 30 maart bij de politierechter in Amsterdam wegens opruiing op Facebook. Hij wilde toen agenten laten arresteren door burgers… het kan, maar je moet dan wel heel erg vroeg opstaan. Zijn Haagse demo van 10 oktober 2020 werd verboden door de burgemeester, maar ging toch door.

Genieten dit! Dat geluid van die handboeien… 👍 pic.twitter.com/iNwe3dkO1u — Bart | ⭕️ (@BeedeGee) March 16, 2022



(redactionele aanvulling)