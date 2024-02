Wilders met een vroom gezicht: ‘andere partijleiders moeten over hun schaduw heen springen’

Geert Wilders heeft de andere partijleiders opgeroepen ‘over hun eigen schaduw heen te springen’, zodat er snel een kabinet gevormd kan worden. Afgelopen weekend gaf Wilders aan best te willen praten over militaire steun aan Oekraïne, iets waar hij – als gekende Poetinfan – eerder nog fel tegen was. Anderen zouden volgens Wilders dit goede voorbeeld moeten volgen.

Wilders’ oproep is formeel gericht tot álle partijleiders, maar hij weet natuurlijk best dat de partijleiders van PvdA/GL, D66, CDA, Volt, PvdD, SP en CU nog liever met hun hoofd op de rails gaan liggen. JA21 en SGP zijn best bereid met de PVV in zee te gaan, maar die stellen getalsmatig niks voor, dus dat zet geen zoden aan de dijk.

Blijkbaar hoopt Wilders Omtzigt alsnog over te halen met hem tussen de lakens te kruipen, maar de kans daarop lijkt gering. Inmiddels is bekend dat Omtzigt het begin half januari al gezien had met Wilders en eigenlijk zat te wachten op een goed excuus om op te kunnen stappen.

Een meerderheidskabinet met NSC lijkt er dan ook niet in te zitten, maar mogelijk is Omtzigt bereid een minderheidskabinet van VVD, PVV en BBB te gedogen. Het probleem is dat de VVD alleen maar mee wil doen als NSC óók meedoet. Anders kiest ook Yesilgöz voor een gedoogrol. Twee gedogers is een onwerkbare situatie, nog helemaal los van de vraag waar PVV en BBB de (competente) ministers en staatssecretarissen vandaan moeten halen.

Vandaag en morgen praten de partijleiders met informateur Kim Putters, na Ronald Plasterk al de tweede PvdA’er die zich heeft laten verleiden door Wilders. Van Plasterk viel dat te verwachten, van Putters valt het me vies tegen.

Bron: Volkskrant

