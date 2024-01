Wilders kwaad op VVD: “we hebben een probleem” + Update

Herrie in de tent! Geert Wilders is kwaad omdat de VVD vóór de Spreidingswet gaat stemmen. Volgens Wilders is dat “een probleem”.

Met de Spreidingswet in de hand kan de regering onwillige gemeenten verplichten asielzoekers op te nemen. Een absolute noodzaak, want de situatie in het overbevolkte opvangcentrum in Ter Apel is gierend uit de klauw gelopen.

In de Tweede Kamer stemde de VVD tegen de Spreidingswet en heel lang leek het er op dat de Senaatsfractie dat voorbeeld zou volgen. Tot ieders verbazing kondigde de fractie gisteren echter aan vóór de wet te zullen stemmen. Daarmee is de regering verzekerd van een meerderheid.

De koerswending van de VVD is een grote overwinning voor staatssecretaris Van der Burg en een al even grote nederlaang voor VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Haar positie was na de verkiezingsnederlaag van de VVD toch al niet sterk en deze openlijke rebellie van de Senaatsfractie maakt die positie er uiteraard niet beter op.

Update: lachen op het nazihol X/Twitter, waar de PVV-brigades volledig door het lint gaan

Uitgelichte afbeelding: Eric van der Burg – Door OMOOC, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121231363