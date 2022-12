Wilders heeft weer plan voor Minder Marokkanen

De Duce van de Polderfascisten gooit er maar weer eens een peiling tegenaan. Uiteraard uitgevoerd door wappie Maurice de Hond:



Maurice peilt altijd precies wat zijn opdrachtgevers willen horen, dus van de uitkomst zou ik me niet teveel aantrekken. De Hond’s peilingen kloppen maar zelden. Ondertussen is het wachten nog steeds op de peiling over Feyenoordsupporters die monumenten in Rome slopen. Oh, voor de goede orde: iemand als De Hond die verdient aan dit soort racistische bagger is net zo’n smeerlap als Wilders.

Uitgelichte afbeeldinG: By Jack Delano, photographer – This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID fsa.8a33793.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3894355