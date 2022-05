Wilde staking beveiligers op Schiphol

Een deel van het beveiligingspersoneel op Schiphol heeft het werk zojuist neergelegd. Het gaat om een zogeheten wilde staking, bevestigt woordvoerder Joost van Doesburg van vakbond FNV. Schiphol spreekt tegen dat er een staking gaande is.

Hoeveel beveiligers het werk hebben neergelegd, is niet bekend. FNV-medewerkers op Schiphol vertellen aan NH-verslaggever Bart van Zutphen dat het om beveiligers van de zogeheten passagiersfilter gaat, de sluis tussen de gecheckte en niet-gecheckte reizigers.

Volgens Van Zutphen leidt de werkonderbreking nog niet tot grote problemen. “Het is wel druk, maar het loopt goed door en er zijn nog geen vluchten vertraagd.” Volgens Schiphol is er geen werkonderbreking gaande, meldt de luchthaven in een tweet.

– Lees verder bij NHNieuws

(Foto: Bramkicken, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)