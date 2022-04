Wij werkers willen de vrijheid

Een strijdlied van rijstkweeksters in het Po-gebied van omstreeks begin van de afgelopen eeuw. De bond (La Lega) zal groeien; een variant van de tekst zegt dat “wij socialisten de vrijheid willen”.

Het was het lievelingslied van onze makker Willem, LRD.

Spinoff van de Alternatieve Top 2000, waar een versie op 308 staat – maar we hebben de Italiaanse bronversie nog niet gepresenteerd.

Sebben che siamo donne

paura non abbiamo

per amor dei nostri figli

per amor dei nostri figli

sebben che siamo donne

paura non abbiamo

per amor dei nostri figli

in lega ci mettiamo

A oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori

a oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori vogliam la libertà

E la libertà non viene

perché non c’è l’unione

crumiri col padrone

crumiri col padrone

e la libertà non viene

perché non c’è l’unione

crumiri col padrone

son tutti da ammazzar

A oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori

a oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori vogliam la libertà

Sebben che siamo donne

Paura non abbiamo

abbiam delle belle buone lingue

abbiam delle belle buone lingue

sebben che siamo donne

paura non abbiamo

abbiam delle belle buone lingue

e ben ci difendiamo

A oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori

a oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori vogliam la libertà

E voialtri signoroni

che ci avete tanto orgoglio

abbassate la superbia

abbassate la superbia

e voialtri signoroni

che ci avete tanto orgoglio

abbassate la superbia

e aprite il portafoglio

A oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori

a oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori

I vuruma vess pagà

A oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori

a oilì oilì oilà e la lega crescerà

e noialtri lavoratori vogliam la libertà



Uit de film Bella Ciao