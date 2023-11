Wie er echt naast je staan

FNV-voorzitter Elzinga:

Onze achterban is divers. Als vakbond kennen wij als geen ander de kiezer die niet gehoord en gezien wordt. Tegelijkertijd ervaren wij nu de grote zorgen van onze vele leden en hun collega’s die weten dat hun positie in de samenleving niet langer vanzelfsprekend is. Tegen hen wil ik zeggen: wij zullen niet wijken van jullie zijde en met hand en tand jullie rechten verdedigen. Wij staan bovenal voor een gelijkwaardige en menswaardige samenleving. Wij nemen als vakbond de zorgen van iedereen in Nederland serieus en strijden daarom elke dag voor een zeker bestaan, maar dit verkiezingsresultaat kan en mag niet leiden tot het vergroten van verdeeldheid en het tegenover elkaar zetten van groepen. Wij staan pal voor een solidaire samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt. Wij blijven naast alle mensen staan zoals je dat van een vakbond gewend bent: we zullen mensen verenigen en schouder aan schouder staan.

We’ve got your back. Waarom deze kreet? Ik begrijp hem niet eens. “Wij staan achter jullie”, dat zal bedoeld zijn, wat is daar mis mee? (Gedwongen kijkend naar de vertoning van de verkiezingsavond, die werkelijk om te janken van niveau was, afgezien van wat er te melden was, viel mij op dat veel luitjes “by far” liever zeggen dan “verreweg”. Waarom, waarom, waarom. Wilders zei het ook, dus zeg niet dat ik xenofoob ben door dit soort praat af te wijzen).

Timmermans gisteravond:

De Partij voor de Dieren mailt:

Esther Ouwehand: “Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid. We hebben verloren. De dynamiek van de afgelopen dagen is helaas ten koste gegaan van groene en progressieve partijen, waaronder de Partij voor de Dieren. Maar het klimaat trekt zich helemaal niks aan van verkiezingen. De planeet trekt zich niks aan van verkiezingen. En de dieren rekenen op ons. Daarom is de Partij voor de Dieren harder nodig dan ooit.”

– Uitgelichte afbeelding: Door 3baq00 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107522323