Westoever: Twee doden en een ernstig gewonde, de aanvallers van Elad zijn gepakt

Israelische soldaten,politiemensen en zelfs een burger hebben zondagavond een drukke avond gehad waarbij twee Palestijnen zijn gedood en een derde ernstig is gewond. Eerder op de dag waren in de religieuze stad Elad de twee Palestijnen opgepakt die bij de zevende aanval op Israeli’s drie mensen met een bijl en een mes hadden afgeslacht.

Bij de tweede van zondagavond schoten de soldaten de 27-jarige Mahmud Sami Khalil Aram neer. Mahmud Aram was afkomstig uit de Gazastrook, uit Khan Younes, en was in 2019 naar de Westoever gekomen voor een medische behandeling. Hij had een probleem met een oog en had besloten op de Westoever te blijven in plaats van terug te keren en dan later opnieuw een visum aan te vragen. Hij werd doodgeschoten toen hij probeerde door een gat in de Muur bij het checkpoint Jabara, bij Tulkaram, te kruipen. De legercommuniqués zeiden dat het volstrekt in overeenstemming met de schietinstructies van het leger was gegaan.