Werken bij een topvervuiler maakt vrij, vinden ze bij de FNV

Het is al eerder geuit door de FNV dat men liever v/h de Hoogovens, thans Tata Steel, de lucht blijvend wil laten vervuilen dan dat er iets tegen ondernomen wordt. De aankondiging door Kappen met Kolen van een die-in voor de poort van het bedrijf liet de ondernemingsraad ontploffen:

In de appgroep zegt de vice-voorzitter van de centrale ondernemingsraad: “Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken”. Een ander lid van de ondernemingsraad typte daarop: “Arbeit macht Frei”, een verwijzing naar de nazi-concentratiekampen. Ook in een besloten Facebookgroep voor het personeel van het bedrijf uiten Tata-werknemers hun woede over de protestactie. Enkelen van hen pleiten voor de inzet van een waterkanon, een ander stelt voor het spoor waar de activisten op willen gaan zitten onder stroom te zetten. “Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood”, meent een collega. Er komen nog veel meer gewelddadige suggesties voorbij, van “platwalsen” tot een “gratis crematie” in Hoogoven 7.

Vice-voorzitter Gerrit Idema heeft al zijn spijt uitgesproken over de uitspraak. Die spijt betreft in zo’n geval altijd het uitlekken, niet wat er gezegd is.

Het is maar weer eens geïllustreerd dat arbeiderisme bijna per definitie niet “groen” is.

