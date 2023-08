Welkom! Indische herdenking, wrok, bitterheid en de prachtige afzegging van Halsema

Burgemeester Halsema trekt zich terug als spreker tijdens de zogenaamde Indië-herdenking op 15 augustus in Amsterdam – NB op de Dam… Dat is de herdenking van het einde van WO-II in Indonesië (in Den Haag is de grote herdenking). Zo hoort het, Femke!

Het verbitterde Indisch Platform 2.0 organiseert die herdenking en had ook als gastspreker de dochter van Raymond Westerling uitgenodigd. Wat? Toch niet vm. kapitein Westerling, godbetert? Ooit actief als hardste en moordlustigste ’terroristenbestrijder’ in 1945-47? De Eichmann van Zuid-Celebes (Sulawesi)?

Hij is na generaal Spoor de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger na 1945. Vraag dan de dochter van Eichmann zelf, stelletje labbekakken, zijn naam kent iedereen tenminste!

Maar Spoor gaf als opperbevelhebber louter vanachter zijn bureau bevelen en stond verder duizenden moorden toe op vele honderden of duizenden kilometers van zijn hoofdkwartier – of verdoezelde die later. Zeg maar onze Himmler van Indonesië.

Westerling echter executeerde graag zélf en leidde talloze executies. Eichmann, ter vergelijkiing, heeft nooit één Jood aangeraakt of doodgeschoten…. Misschien lijkt Westerling meer op de nazicommandant van Praag, Heydrich. Ja, maar die werd dodgeschoten door het verzet. Goed punt!

De historici Willem IJzereef en Jaap de Moor schreven een rapport over het geweld in Indonesië en stellen dat de KNIL-troepen van Westerling tijdens de hele operatie verantwoordelijk waren voor zeker 3.500 doden – maar de VN stelt minimaal 35.000.

O ja, voor de goede orde: tijdens WO-II in Indonesië, dus van 1942-45, stierven daar ongeveer 3 miljoen burgers. Wazeggu? DRIE MILJOEN BURGERS, OEN! Altijd niet-Europeanen. Zie mijn artikel de ‘Indische holocaust’ in HP/dT.

Dat waren ook nog onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, afd. tweederangs, ehh… bruin… ehh… derde…. jaja, ’t is al goed. Van de 110.000 witte Nederlandse ‘onderdrukkers’ in de Jappenkampen stierven er 15.000. Vanwaar dan die idiote wrok van hun nazaten via het Indisch Platform 2.0 van Peggy Stein? Dan ook nog heel hartelijk samenwerken met de PVV? Boycotten die hap!

Tien citaatjes uit ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ – (op bestelling kan dit ook 50, 100 of 200 worden). Natuurlijk, natuurlijk, ik was er niet bij, geen enkele lezer was dat, de redactie ook al niet, en daar gaan we dan: