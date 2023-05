Weer een dode 17-jarige Palestijn, en meer ellende

Het Israelische leger heeft maandagochtend een tiener doodgeschoten in het kamp Aqabat Jabr bij Jericho. Een grote troepenmacht bestormde het kamp vroeg in de ochtend en dat lokte demonstraties uit. De troepen reageerden onder andere met salvo’s scherpe munitie. Daarbij werd de 17-jarige Jibril Mohammed al-Ladda in het hoofd getroffen. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Zes anderen werden eveneens door kogels getroffen. Drie van hen raakten ernstig gewond. Er werden ook drie mensen gearresteerd. Maandag was bovendien de tiende dag dat het Israelische leger alle ingangen en uitgangen van Jericho blokkeerde, waarbij het gebruikmaakte van verplaatsbare checkpoints.

Jericho was overigens niet de enige plek waar het Israelische leger haar beulswerk verrichtte. Bij een inval in Beit Jala (bij Bethlehem), waarbij een 60-jarige man uit zijn huis werd gehaald, werd eveneens gedemonstreerd. Het leger beantwoordde dat met scherpe munitie, traangasgranaten en flitsgranaten. Daarbij werd een 20-jarige Palestijn in de rug getroffen. Hij werd naar het Regeringshospitaal gebracht, maar omdat zijn toestand zeer ernstig was werd hij voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis in Hebron. Het Palestijnse ministerie van Gezonheid maakte later bekend dat hij was getroffen door een exploderende kogel, een zogenoemde dumdum-kogel, die zijn rechter long volledig had vewoest. De chirurgen vonden tientallen restanten van de kogel in zijn borstkas en longen. Zijn toestand is kritiek. Hij was overigens ook getroffen in zijn arm. In Beit Jala werden tijdens de confrontaties talloze traangasgranaten afgevuurd in de buurt van het regeringsziekenhuis. Verschillende mensen moesten wegens ademnood werden behandeld en de directie van het ziekenhuis was genoodzaakt de eerste verdieping te ontruimen,

Jibril al-Ladda was het 107de slachtoffer van Israelisch geweld in 2023 en de 20ste minderjarige die werd gedood. In Aqraba (bij Nablus) werd zondag de herder Bassam Bani Fadl aangevallen door kolonisten en afgeranseld, de kolonisten verdwenen en namen 14 schapen mee. In Masafer Yatta vernielden kolonisten grote hoeveelheden aangeplante haver, tarwe en olijfboompjes. Een dag eerder lieten ze hun schapen grazen temidden van de aanplant. In het dorp Deir Sharaf (bij Nablus) vernielden kolonisten zaterdag 155 olijfbomen, De boomgaard ligt vlakbij de nederzetting Shavei Shomron.

